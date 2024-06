UGT ve insuficiente la propuesta del Principado y mantiene la huelga convocada este viernes en las escuelas de 0-3 años

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha informado de que ha decidido mantener la huelga en las escuelas de 0-3 años prevista para este viernes 28 de junio. Ha sido después de consultar a las afiliadas. El 96 por ciento de las mismas respaldan seguir adelante con la movilización.

La decisión se produce un día después de la reunión con los sindicatos convocantes mantenida con la consejera de Educación, Lydia Espina, donde la dirigente asturiana planteó un procedimiento extraordinario de méritos para favorecer la consolidación de las profesionales que no hayan sido estabilizads por los ayuntamientos. Para ello, explicó que era necesario aprobar antes la ley de la red autonómica de 0-3 años, integrar a los ayuntamientos y modificar el convenio colectivo.

"Entendemos que la propuesta de consolidar a aquellas técnicas de educación infantil que no fueron estabilizadas al amparo de la ley 20/21, mediante un concurso de méritos sin fase de oposición es un avance importante pero insuficiente. También valoramos muy positivamente que las trabajadoras ahora encuadradas en el grupo C1 pasen al grupo B", han señalado desde UGT.

El sindicato requiere "compromisos" porque, señala, la acción sindical "no puede ser una cuestión de fe". Advierten que el proyecto de la red autonómica de 0-3 años no saldrá bien si no se resuelven las cuestiones laborales o se empeoran las condiciones de las trabajadoras.

UGT insisten en que la red autonómica que se pretende implantar sólo será exitosa si se trata a las trabajadoras como equipo docente; lo que implica establecer de una jornada lectiva y una jornada complementaria; la pareja educativa; reducir ratios; formación continua y permanente en los CPRs; y el calendario escolar.

"El proyecto clave de la legislatura será un proyecto fallido si no se atienden todas estas demandas y se respeta todos y cada uno de los derechos económicos y sociales de las trabajadoras", advierten al Principado.