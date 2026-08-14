La Universidad de Oviedo recibe a cerca de 70 alumni y amigos del MIT tras el eclipse solar

La delegación de los alumni del MIT, junto a las autoridades en primera fila. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha recibido este viernes en su Edificio Histórico a cerca de 70 alumni y amigos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que se encuentran en España con motivo del eclipse solar total del pasado 12 de agosto.

La delegación, integrada por científicos y profesionales vinculados especialmente a las ciencias planetarias y la exploración espacial, fue recibida por la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, y el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, junto al director del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), Javier de Cos, y la investigadora distinguida Noemí Pinilla-Alonso.

La visita forma parte del viaje 'Total Solar Eclipse of 2026 in Spain', que ha llevado al grupo por distintos puntos del país. Aunque las condiciones meteorológicas hicieron que finalmente observaran el eclipse desde la provincia de León, la delegación incluyó Asturias en su recorrido y visitó el Edificio Histórico y la Biblioteca de la Universidad de Oviedo.

Durante el encuentro se puso de relieve el interés científico de los eclipses totales para estudiar la corona solar, así como sus efectos sobre la Tierra. En este sentido, Richard P. Binzel, profesor de Ciencias Planetarias del MIT, destacó las posibilidades que ofrece este fenómeno para investigar la actividad solar y sus efectos, como las perturbaciones magnéticas y las auroras.

La visita permitió además estrechar vínculos entre la delegación del MIT y la Universidad de Oviedo, que desarrolla actividad investigadora en astronomía y ciencias del espacio a través del ICTEA.