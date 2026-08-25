UPTA cifra en 2.680 euros mensuales los costes estructurales de un autónomo asturiano sin trabajadores asalariados

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OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un autónomo asturiano sin asalariados y con un local alquilado soporta 2.680 euros mensuales de gastos simplemente para desarrollar su actividad, lo que supone un coste medio de unos 112 euros cada jornada de apertura, según un análisis sobre la estructura de costes en 2026 publicado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España).

El estudio analiza la figura de un autónomo persona física, sin trabajadores asalariados, con un local comercial alquilado y una apertura media de 5,5 días a la semana. Para el alquiler se toma como referencia un coste mensual de 1.200 euros.

Así, los costes totales estructurales anuales se sitúan en los 32.160 euros. El principal coste es el local, con un alquiler de referencia de 1.200 euros mensuales, supone 14.400 euros al año y representa cerca del 45% de toda la estructura analizada.

Si se suma alquiler, cotización al RETA y electricidad, estos tres conceptos alcanzan los 21.000 euros anuales, algo más del 65% de todos los costes.

A estos gastos se añaden otros que, individualmente, pueden parecer menores, pero que acumulados tienen un peso considerable: gestoría, seguros, comunicaciones, mantenimiento, servicios bancarios, limpieza, seguridad, herramientas digitales, tasas y reposición de equipos.