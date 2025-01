Verónica Grech presenta su nueva exposición 'Ilustraciones' en Espacio Matadero de la Librería Matadero Uno

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Espacio Matadero, de la librería Matadero Uno, acoge desde este jueves la exposición 'Ilustraciones', de la artista asturiana Verónica Grech. La muestra estará abierta al público desde este jueves hasta el 20 de enero.

Según ha informado la ilustradora en nota de prensa, la muestra reúne una "cuidada selección" de obras realizadas por la artista entre 2018 y 2024 para medios internacionales como 'The Washington Post', 'Los Angeles Times', 'The Boston Globe', o 'The New York Observer'.

Verónica Grech, licenciada en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia, es una figura destacada en el ámbito de la ilustración contemporánea. Su trayectoria ha sido reconocida con galardones internacionales, entre ellos 'American Illustration', 'Communication Arts', los 'World Illustration Awards' y premios de la 'Society of Illustrators of New York'.

La exposición refleja "el compromiso personal y profesional de Grech con temas fundamentales que afectan a la sociedad actual, tales como los derechos fundamentales, las políticas feministas, las cuestiones de género, los derechos sociales y el futuro de la educación".