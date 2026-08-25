Vivienda declarará zonas tensionadas "con los ayuntamientos o sin ellos"

Presentación Guía Zonas Tensionadas de Vivienda. - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general, Jesús Daniel Sánchez, ha dejado claro este martes que la competencia para declarar Zonas tensionadas de vivienda corresponde a la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, aunque ha defendido que el proceso se desarrolle con el acuerdo de las administraciones locales. Eso sí, ha advertido de que su despliegue "se hará con los ayuntamientos o sin ellos"

Ha señalado que aunque esas zonas las declara la consejería, se prefiere que se realice con el acuerdo de los ayuntamientos, ya que estos deberían tener un papel fundamental porque, a su juicio, "son los primeros interesados en solucionar el acceso a vivienda a sus ciudadanos".

Sin embargo, ha advertido, la falta de acuerdo municipal no va a impedir que el Principado actúe cuando considere necesario declarar una zona tensionada. "Si los ayuntamientos entienden que no tienen que resolver la situación de vivienda de sus ciudadanos, pues lo tendrá que hacer el Principado", ha afirmado.

Sánchez ha resumido esta capacidad de actuación del Gobierno autonómico con una expresión directa: "Lo de chao pescao --en alusión a la respuesta dada por la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso sobre la compra de un ático-- es que lo podemos hacer con ellos o sin ellos".

Y es que, ha insistido, la declaración es competencia de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos que será la encargada de evitar que pueda haber "ciudadanos de primera y de segunda en virtud de que los gobiernos locales quieran colaborar o no en solucionar las políticas de vivienda", ha incidido.

GUÍA DE ZONAS TENSIONADAS

El director general ha presentado este martes la Guía de las Zonas Tensionadas de Asturias, una herramienta elaborada por el Servicio de Régimen Legal de la Vivienda para ofrecer a la ciudadanía información detallada sobre esta figura, sus efectos y las obligaciones y derechos que genera para propietarios e inquilinos.

Sánchez, ha explicado que la publicación -ya disponible en la web del Principado- responde al creciente interés suscitado por las zonas de mercado residencial tensionado en Asturias con el fin de resolver las dudas derivadas de las novedades de la Ley estatal de Vivienda.

La guía recoge información sobre cuándo procede declarar una zona tensionada, su finalidad y qué alcance tiene la declaración. Eso sí, ha dejado claro que el documento no tiene carácter normativo, sino explicativo.

El documento explica además qué significa la declaración de una zona tensionada y a qué contratos afecta, diferenciando las dos tipologías previstas. La guía incorpora información sobre los beneficios fiscales vinculados al alquiler de viviendas en zonas tensionadas, que el director general ha considerado relevantes. También incluye un canal para resolver dudas frecuentes y ofrecer asesoramiento personalizado tanto a funcionarios como a inquilinos de las zonas tensionadas que ya se han declarado o que se vayan a declarar en Asturias.