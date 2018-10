"Al volante, cero alcohol y cero drogas", pide Casado (DGT) a los conductores

Publicado 28/06/2018 14:25:25 CET

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jefa provincial de la Dirección General de Tráfico en Asturias, Raquel Casado, ha querido lanzar este jueves un mensaje a todos los usuarios de la carretera de 'tolerancia cero' en lo que se refiere a conducir tras haber ingerido alcohol o drogas.

"Al volante, cero alcohol y cero drogas", ha dicho de forma contundente cuando ha sido preguntada sobre si ella era partidaria de rebajar al mínimo la tasa permitida de alcohol para poder conducir.

Actualmente se multa en los casos de conductores que dan en los controles 0,25 miligramos por litro de aire expirado, tasa que baja al 0,15 mg/l en el caso de conductores con menos de dos años de carnét o profesionales. En los controles de drogas no existen tasas, y se multa siempre que se detecta la sustancia, independientemente de la cantidad.

Casado, que ha presentado en rueda de prensa en Oviedo el dispositivo especial de Tráfico para el verano junto a la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, y el comandante de la Agrupación de Tráfico Jorge Correas, ha rechazado plantear la discusión en función de si se sanciona o no.

"Es verdad que en el caso del alcohol hay un momento en el que, si se supera una tasa es sancionable, pero no deja de ser igualmente peligroso llevar alcohol en la sangre, aunque sea mínimo", ha insistido, reclamando la necesidad de que nadie conduzca si ha bebido, aunque sea poco.

La DGT informó hace unos días de una campaña de alcohol y drogas realizada del 4 al 10 de junio. Como dato a destacar, de las 194 pruebas de drogas que se hicieron, 65 resultaron positivos, lo que supone un 33% del total.

Al ser preguntado por ese indicador, Jorge Correas ha aclarado que no significa que el 33 por ciento de los conductores tengan droga en la sangre porque las pruebas no son aleatorias, sino que se están practicando sobre un perfil determinado, correspondiente con gente de determinada edad y "de fiesta". No obstante, ha explicado que la tendencia es hacer en un futuro control de drogas a todos los conductores.