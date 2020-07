Vox critica la inacción del Gobierno de Barbón y se pregunta qué hubiera hecho sin el coronavirus

OVIEDO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los diputados de Vox en el Parlamento asturiano, Ignacio Blanco y Sara Álvarez Rouco han hecho este viernes balance del primer año de esta legislatura que ha calificado como "el gobierno de la falta de acción" y han asegurado que "si no hubiésemos tenido la crisis del coronavirus no saben qué hubiese hecho Barbón".

"El Gobierno de Barbón es de los que menos capacidad de acción tiene. Lo único que ha hecho Barbón ha sido presumir de la gestión de la crisis del coronavirus, cuando además las bajas tasas de afección de Asturias son fruto de errores históricos: la falta de comunicaciones y la despoblación y dispersión", ha indicado Blanco, que ha manifestado que "si Canteli --el alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli-- hubiese sido el presidente del Gobierno asturiano las cifras de la pandemia en Asturias serían las mismas".

En este sentido ha insistido en que su grupo considera que "la crisis del coronavirus ha venido a suplir la falta de acción del Ejecutivo". También ha manifestado que espera que "sea fruto de la casualidad" que el anuncio de la obligatoriedad del uso de la mascarilla por parte de Barbón coincidiese con el primer brote de Asturias", aunque ha añadido que "no cree en las casualidades".

Blanco ha querido poner sobre la mesa los asuntos que a su juicio van a protagonizar el próximo curso político y entre ellos ha situado la educación concertada. En este sentido ha anunciado que su grupo no dudará en emprender las acciones legales que hagan falta si la resolución de la consejería discrimina a estos centros y a sus alumnos.

"Nos reuniremos con los representantes de la educación concertada y si hay que optar por acciones legales lo haremos", ha manifestado Blanco, que ha indicado que no han mantenido conversaciones con el PP sobre este asunto después de que los 'pipulares' hayan anunciado ya que llevarán el asunto a los tribunales.

Ha lamentado que desde el Gobierno de Barbón se ataque a la educación concertada por una cuestión ideológica, cuando se trata del "mayor crisol de nuestros niños". "Muchos socialistas que llevan a sus hijos a la privada y mientras critican a la concertada", ha indicado.

Por su parte Sara Álvarez ha indicado que su partido es el único que "habla y se expresa de manera diferente al resto" y ha añadido que si los ciudadanos quieren viene para quedarse.

En este sentido ha indicado que para su grupo la violencia de género "seguirá siendo uno de los temas estrella". "No se lo que no entienden, no podemos admitir que acoten la violencia en torno a la mujer, lo hacen con interés político", ha dicho Álvarez que también se ha referido al "respeto que su grupo tiene por el colectivo LGTB.

"No estamos en contra de esas personas sino en contra de los chiringuitos que se crean alrededor de ellos personas, porque es un dinero que se podría usar en mejorar las condiciones de los sanitarios", ha dicho.