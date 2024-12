Vox rechaza la concesión de 480.000 euros en ayudas para financiar proyectos ideológicos internacionales

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha rechazado este jueves la concesión de subvenciones de cooperación al desarrollo por un total de 480.000 euros, aprobadas por el Ayuntamiento de Oviedo. "Se destina el dinero a instituciones internacionales donde predominan los intereses ajenos a los de España con un claro trasfondo de colonialismo ideológico, mientras se olvidan de prioridades humanitarias básicas como la sed, el hambre, el frío o la educación", ha denunciado.

Por ello, la portavoz ha exigido que se eliminen las ayudas destinadas a implementar la llamada Agenda 2030, bajo el paraguas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a la financiación de movimientos de ideología de género o indigenista.

Asimismo, también ha pedido la retirada de los programas en aquellos países donde no se coopere contra la lucha del tráfico de personas, el control de la inmigración ilegal, o donde no se respete la libertad religiosa de los cristianos. "El Ayuntamiento de Oviedo utiliza 480.000 del presupuesto y el sacrificio de los ovetenses para seguir haciendo adoctrinamiento bajo la excusa del buenismo. Por eso, no vamos a apoyar ninguna iniciativa bajo el pretexto de la generosidad y que esté condicionada a la Agenda 2030 o a los ODS", ha advertido.

Así, ha tildado de "inaudito" que se destine casi medio millón de euros a solucionar los problemas a miles de kilómetros de distancia, mientras que el equipo de gobierno ha demostrado que no es capaz de solucionar los problemas del concejo. "Mientras muchos vecinos están asfixiados fiscal y económicamente, no llegan a final de mes, no tienen sus necesidades básicas cubiertas o carecen de servicios básicos de calidad, este equipo de gobierno destina su dinero a la prevención de la violencia contra las mujeres en Honduras, a la educación y el bienestar de niños en la India o a fortalecer el agua y saneamiento de República Dominicana", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que los vecinos de la zona rural llevan años reclamando la mejora de la red de saneamiento o que más de dos de tercios de solicitudes se han quedado sin plaza para recibir educación infantil en el concejo.

Por otra parte, Peralta ha recordado que su formación ya solicitó al equipo de gobierno la realización de una auditoría externa en todos los programas de cooperación al desarrollo -que fue rechazada- "con el fin de asegurar que el dinero de los ovetenses no acabara en manos de organizaciones terroristas o Estados que pretenden lesionar la integridad de nuestra nación", ha señalado.