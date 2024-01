Vox saca adelante colocar una gran bandera de España entre críticas de 'apropiación' de símbolos de la izquierda

Se aprueba el inicio de los trámites para que la calle La Argandona pase a llamarse Xosefa Xovellanos



GIJÓN, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha logrado los apoyos de los partidos de Gobierno --Foro y PP-- y el concejal no adscrito, Óliver Suárez, para aprobar en Pleno una proposición para instar al Gobierno local a colocar una gran bandera de España, que ha tenido en contra a los grupos de Izquierda, que la han acusado de 'apropiarse' de símbolos constitucionales para usarlos como "arma arrojadiza".

Rouco, durante el debate plenario, ha dicho no entender la "hostilidad" de la Izquierda por la exhibición de la bandera España y que una plaza lleve el nombre del país --otro punto incluido en la iniciativa--. Sobre esto último, ha recalcado que en Gijón hay una plaza de Italia o de Europa, mientras que se omite el nombre de España en el callejero gijonés.

Ha defendido, al tiempo, que la bandera "va más allá de ideologías". Y ante las críticas de que no es una propuesta prioritaria, ha recriminado a la izquierda que sí vea prioritario gastar dinero en el cambio de nombre de la calle La Argandona por el de Xosefa Xovellanos --nombre real de la escritora--.

Rouco ha acusado a la Izquierda de ser "cortos de miras" y les ha animado a dejar de lado de "postureos" y ver que es un homenaje a la España constitucional. Sí ha estado de acuerdo en que sea en cualquier otro emplazamiento, aunque la propuesta de Vox era en la plaza del Humedal.

Por parte del Gobierno local, el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios (Foro), ha reivindicado que la bandera de España significa un conjunto de derechos y libertades. Y si bien coincide en que no es urgente ni una necesidad, ha pero como tantas otras cuestiones que se han tratado, pero eso no invalida su colocación.

Respecto a dar el nombre de España a una plaza en alguno de los futuros desarrollos urbanísticos, como son el 'solarón' o Naval Gijón, no lo ha visto oportuno por no estar aún definida su urbanización. No obstante, ha apuntado que "un voto en contra no haría más que ahondar en polarización de la que Gijón ya ha dicho basta".

El portavoz del PSOE, Luis Manuel Flórez 'Floro', al igual que otros grupos de la Izquierda, ha recalcado que la bandera de España ya está presente en edificios públicos, tal como lo regula la Ley.

También como otros grupos de Izquierda, ha afeado a Vox que el uso de la bandera española con fin partidista supone utilizarla para dividir y no unir.

Ha recalcado, al tiempo, que la bandera constitucional no se debería usar "contra nadie que piense distinto" y ha aludido a su uso en las manifestaciones frente a Ferraz, sede socialista. Sobre una posible plaza de España, ha opinado que es mejor decidirlo cuando se desarrollen esos ámbitos, si bien ha recordado que en el 'solarón' ta está el parque el 'Tren de la Libertad, símbolo de lucha por los derechos de las mujeres.

"A Gijón le interesa de poco a nada", ha apuntado, por su lado, el portavoz de IU - Más País - IAS, Javier Suárez Llana, sobre la iniciativa de Vox, al tiempo que ha reivindicado que la mejor España es la que mejora derechos y promueve políticas públicas para que gente pueda tener vivienda, entre otras cosas.

Ha recalcado a Rouco, además, que en Gijón ya hay banderas suficientes, mientras que la que propone Vox no tiene sentido "más allá que para la gloria de su partido". "A España se le rinde homenaje ampliando derechos todos los días", ha defendido.

También la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha sido crítica con Rouco, al incidir en que la primera proposición que trae al Pleno en cuatro meses es colocar una "bandera muy grande, para tapar su falta de ideas".

Suárez le ha remarcado que las arcas municipales no están para pagar "caprichos nacionalistas" y ha acusado a Vox de hacer uso de la bandera como "arma arrojadiza" contra menas, contra el colectivo LGTBi, contra las mujeres o para defender mausoleos franquistas. Ha rechazado, por ello, estas "ideas patrioteras, que no patriotas".

XOSEFA XOVELLANOS

Por otro lado, se ha aprobado el inicio de los trámites para el cambio de nombre de la calle La Argandona por el de Xosefa Xovellanos, nombre real de la primera escritora de la que se tiene constancia en asturiano y hermana del ilustrado gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos.

Se ha aceptado, eso sí, una enmienda del PSOE para que en la placa, entre paréntesis, siga apareciendo La Argandona, que es como se la conocía por el que fuera su marido. La Junta de Gobierno local debe dar traslado de este cambio al Consejo de Distrito correspondiente y se abrirá un plazo de exposición pública.

Para IU - Más País - IAS, grupo proponente de esta iniciativa, se hace de esta forma justicia a una mujer que también luchó por los derechos sociales.

En contra de la iniciativa se ha mostrado Vox, que lo ha visto un cambio "ocioso", además de no entender que se quiera poner el nombre en asturiano, cuando con 48 años se puso el hábito de monja y pasó a ser sor Josefa Jovellanos y dio vida a una escuela para niñas desfavorecidas.

"A su ignorancia no le puedo poner solución", le ha respondido la edil de IU - MP - IAS Noelia Ordieres, quien ha defendido el uso del asturiano en el Ayuntamiento e instituciones.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, por su lado, ha visto "muy oportuna" la enmienda del PSOE para causar los menos problemas a los vecinos afectados, unos 500, mientras que los socialistas han destacado que se vaya a visibilizar el trabajo "de una mujer silenciada".

ESTACIONAMIENTO EN TREMAÑES

Ha salido adelante, también, la propuesta de Podemos de construcción de un parque infantil en Tremañes, junto a la sede vecinal, y el acondicionamiento como aparcamiento de una zona ya usada para ello junto al apeadero del tren.

Del estacionamiento, el concejal de Infraestructuras y Obras Públicas, Gilberto Villoria, ha indicado que está incluido en las propuestas de los presupuestos de distrito, con 23 plazas, incluida una para movilidad reducida y un coste de 110.000 euros. De no resultar elegida, se haría vía modificación siempre que haya recursos para ello, y de no ser así, se incluirá en el presupuesto para 2025. En el caso del parque, lo ha pospuesto para 2025, ya que este año solo van a poner al día los existentes.

SOCCER WORLD

No se ha aprobado, en cambio, una proposición de IU - MP - IAS y Podemos en la que pedían la mejora de los parques infantiles de Nuevo Gijón y de Perchera La Braña, Avelino Vidal y Víctor Fernández Suárez.

La iniciativa también incluía limpiar y vallar las instalaciones del antiguo Soccer World y diseñar, junto a los vecinos, un plan de usos para estas.

Pese al rechazo por el Gobierno local, el concejal de Deportes se ha mostrado dispuesto a llevar a cabo un proyecto deportivo en esa parcela a través de la modalidad público privada, si bien ha precisado que actualmente es difícil al tener el terreno cargas económicas.

En el caso del parque Avelino Vidal, ha apuntado que se propuso con cargo a los presupuestos de distrito, y, de no ser elegida en el Consejo de Distrito, la harán en 2025. Para el parque Víctor Fernández Suárez, ha apuntado a una partida para reposición de arbolado, que quieren ejecutar para este año.

El concejal del PSOE José Ramón Tuero, respecto al Soccer World, ha remarcado que no falló el modelo de gestión público privada, que funcionó muy bien al principio según él, sino que hubo un problema de control por parte del Gobierno local -entonces Foro--, "que miró para otro lado".

A su juicio, es una parcela "muy interesante" para temas deportivos, a lo que ha opinado que saldría bien si el Gobierno controla el cumplimiento del contrato.