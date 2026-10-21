Vox sitúa a Figaredo al frente de su lista al Congreso por Asturias

El diputado de Vox José María Figaredo. - Fernando Sánchez - Europa Press

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este miércoles su lista definitiva de candidatos al Congreso de los Diputados por Asturias para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que será encabezada por el diputado nacional, José María Figaredo Álvarez-Sala.

Según ha informado la formación, la actual presidenta de Vox Asturias y portavoz del Grupo parlamentario Vox en la Junta General del Principado, Carolina López Fernández, ocupa el segundo puesto de la candidatura, mientras que el diputado regional, Javier Jové Sandoval figura en el tercero.