Vox vincula una reciente reyerta en la ciudad entre marroquíes a la política de fronteras abiertas del Gobierno

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha llamado este viernes la atención sobre la reyerta ocurrida esta semana en Gijón entre personas con nacionalidad marroquí.

"Al final, inmigración legal o ilegal, no se sabe, pero al final extranjeros que vienen a violentar la convivencia", ha señalado Rouco, en declaraciones a los medios de comunicación frente al Monumento a los Héroes de Simancas.

"Esto es la consecuencia de esas políticas de fronteras abiertas y descontroladas", ha agregado. "Eso se lo tenemos que agradecer a los que nos gobiernan, que es al Partido Socialista y a sus socios", ha incidido la portavoz de Vox.

Preguntada por las acusaciones desde la izquierda política de que Vox es racista, ha apuntado que también les acusan de fachas o de xenófobos. "Nos acusan de todo y de odio", ha recalcado.

Frente a ello, ha defendido que ellos van a los Plenos municipales a presentar sus propuestas, basadas en su ideología y que creen que pueden ser buenas para la ciudadanía.

Ha apuntado que la izquierda presenta las suyas y Vox no les acusa "de nada". Dicho esto, ha indicado que Podemos e IU, como no tiene otro mensaje para decirles, según ella, pues acusan a Vox "de todo".

"Al final, eso con lo que nos responden pues deja un ambiente en el aire que es odio, sobre todo, para ellos, que son los que nos acusan", ha recalcado Rouco.