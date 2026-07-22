Zapico garantiza la continuidad del Plan Especial de El Cristo en Oviedo

Archivo - Oviedo.- Nueve empresas optan a redactar el plan especial de El Cristo - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha garantizado la continuidad del Plan Especial de El Cristo. Su consejería ha reanudado este miércoles la tramitación del contrato para redactar los documentos urbanísticos y ambientales del mismo, dando así cumplimiento al fallo emitido el 16 de julio por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por el que rechazó mantener la suspensión del procedimiento de contratación y permitió su continuidad.

Explican desde dicha consejería que la suspensión automática del procedimiento se produjo tras la presentación de un recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación del lote 1 del contrato para la asistencia técnica encargada de redactar los documentos urbanísticos y ambientales para el desarrollo de El Cristo-Buenavista.

Con la resolución firmada este miércoles, el consejero levanta formalmente la suspensión del procedimiento, lo que supone reactivar el expediente, y requiere a la empresa adjudicataria, Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan, S.A.), que formalice el contrato en un plazo de cinco días desde la notificación.

La reanudación del procedimiento permite continuar con la elaboración del plan especial, un instrumento urbanístico estratégico para definir la ordenación del ámbito del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el desarrollo de los futuros equipamientos, espacios públicos y actuaciones residenciales previstas para este enclave.

La contratación de la asistencia técnica constituye uno de los hitos clave de la hoja de ruta diseñada por la consejería para impulsar la transformación de estos terrenos estratégicos.