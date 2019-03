Gobierno de Cantabria y oposición coinciden en "no retroceder" en los derechos de las mujeres

Publicado 19/03/2019 15:07:42 CET

Díaz Tezanos informa que en Cantabria se han realizado en 2018 un total de 31 actividades dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, así como los partidos del Gobierno (PSOE y PRC) y de la oposición parlamentaria han coincidido hoy en la necesidad de "no retroceder" en los derechos de las mujeres que se han conseguido en los últimos años.

Díaz Tezanos ha asegurado que comparte la "preocupación latente" expresada por todas las formaciones sobre los derechos conseguidos, gracias en buena parte al movimiento feminista, y ha subrayado que defenderlos es una "obligación" de la sociedad y sobre todo de los políticos, "de quienes creemos en la democracia plena".

"No podemos permitir que se produzca ningún retroceso en materia de políticas de igualdad ni que se cuestione ninguna de las medidas de lucha contra la violencia machista", ha enfatizado, subrayando ésta ha sido una postura unánime de los portavoces de los grupos que han asistido hoy a la comisión parlamentaria en la que la vicepresidenta ha informado sobre la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Está en nuestra mano que no se produzca ningún retroceso, ningún paso atrás, y como responsables políticos y como mujeres, tenemos que seguir en una lucha que todavía no ha acabado", ha subrayado, apuntando que queda "mucho camino por recorrer" para alcanzar "una sociedad más justa, en la que tengamos los mismos derechos" hombres y mujeres.

En este sentido, la portavoz del Grupo Socialista, Silvia Abascal, ha asegurado que la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres "no admite cálculos electorales", por lo que ha apelado a la "unanimidad" en este aspecto, y a que ningún partido político "tenga tentaciones" de introducir "elementos" contrarios al Pacto de Estado o su "bloqueo" en el programa electoral.

"No podemos dar pasos atrás en lo conseguido en una década por el movimiento feminista y por los partidos", ha defendido, y ha instado a rechazar los acuerdos que planteen la suspensión o reducción de estas medidas.

En términos similares, la diputada del PRC, Matilde Ruiz, ha pedido a las formaciones que no se "dejen llevar por pactos" que promueven "discursos de odio contra las mujeres", y ha afirmado que es necesario "blindar" este tipo de leyes ya que "no podemos retroceder ni un paso en los derechos democráticos" y "no hay democracia sin la mitad de la población".

Por eso, ha insistido, es "muy peligroso ir de la mano de partidos con discursos antidemocráticos".

Al hilo, la diputada del Partido Popular, Isabel Urrutia, también ha apelado a la "unidad" de los partidos políticos y la sociedad, al "compromiso de todos" para que "no se dé un paso atrás" en los derechos de las mujeres, y ha asegurado que su partido seguirá "luchando para eliminar" la violencia de género porque "una sociedad que no respeta la vida, los derechos y la igualdad de oportunidades de una mujer es una sociedad enferma".

"Nadie va a dar lecciones al PP en defensa de la vida y de los derechos de las mujeres, y vamos a seguir diciendo, alto y claro, que no vamos a tolerar un paso atrás en esta lucha, que es de todos", ha sentenciado, asegurando que su partido estará en contra de quienes "no quieran la igualdad" y ha apuntado que es "muy importante" que el "espíritu" que llevó al Pacto de Estado "siga vivo".

También ha reivindicado el feminismo, "que no es propiedad de nadie, tampoco de la izquierda", y ha apostado por el "trabajo conjunto desde el respeto".

BALANCE

Estas intervenciones se han producido en el transcurso de la citada comisión, en la que la vicepresidenta ha presentado un balance de legislatura en materia de igualdad y ha dado cuenta del cumplimiento del Pacto de Estado en Cantabria, y que ha comenzado asegurando que "no hay reto más importante para la sociedad del siglo XXI que acabar con la desigualdad".

También se ha referido a las 913 mujeres muertas por sus parejas o exparejas en España desde 2003, ocho de ellas en Cantabria, y a los 27 menores que también han sido víctimas; datos a los que se han referido igualmente desde los grupos.

Díaz Tezanos, que ha recordado que en los primeros años de legislatura se ha incrementado el presupuesto en este ámbito en un 50%, ha destacado que Cantabria ha participado "muy activamente" en el Pacto de Estado, informando que, en el último semestre del año pasado, se han realizado 31 nuevas actuaciones contempladas en el mismo, por el que la comunidad autónoma ha recibido una financiación de 1.547.670 euros en 2018. El crédito no comprometido se podrá justificar hasta marzo de 2020.

"El Gobierno no ha perdido ni un minuto" en implementar dichas medidas, ha destacado la consejera, que, entre otras acciones, incluyen actividades de sensibilización, elaboración de folletos informativos, formación de profesionales, campañas de sensibilización dirigidas a la población en general, programas de coeducación, un congreso sobre violencia contra las mujeres, diversos programas de prevención, talleres y la apertura de nuevas oficinas de información y atención a mujeres en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.

En 2019 ya se han planificado las medidas y parte se han ejecutado, incluyendo el refuerzo del sistema de asistencia y acogimiento a víctimas con dos centros integrales de atención en Laredo y Torrelavega, el incremento de profesionales en el centro integral de Santander y el cambio de ubicación de éste último y la apertura de una segunda casa de acogida.

DIPUTADOS

El diputado del Grupo Mixto (Ciudadanos), Rubén Gómez, ha lamentado que esta comparecencia, a petición de Cs, se haya realizado seis meses después de ser pedida, algo en lo que ha coincidido el también parlamentario del Grupo Mixto, Alberto Bolado, como también han compartido el hecho de que la violencia machista "es una lacra" y las actuaciones contra ella son "positivas".

La otra diputada del Grupo Mixto, Verónica Ordóñez (Podemos), ha considerado que el Pacto de Estado "asume que hay un problema estructural y cultural", aunque a la formación morada le "quedaba escaso", y ha expresado su apoyo a a las medidas que favorezcan a las mujeres.