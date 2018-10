Los alumnos del Ataúlfo Argenta despiden el año con el concierto de Navidad

Publicado 21/12/2015 14:23:09 CET

Será a las siete de la tarde en el Paraninfo de la UC

SANTANDER, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos del conservatorio municipal Ataúlfo Argenta despedirán este martes 22 de diciembre el año 2015 con un concierto de Navidad que comenzará a las siete de la tarde en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.

En el recital participarán jóvenes que se forman en diversas especialidades, que tocarán en agrupaciones de cuerda, banda y orquesta, así como los alumnos de coro.

El programa, que incluye villancicos tradicionales y otras composiciones, se divide en dos partes. En la primera de ellas, alumnos de primer y segundo de cuerda interpretarán las obras 'Bow Down, o Belinda' y 'Jim Along Josie', de K. y D. Blackwell, y 'Jingle Bells', de J. Pierpont, acompañados al piano por Ana Gobantes.

A continuación, la Banda de Enseñanzas Elementales, dirigida por David Tejero, tocará 'Beetle Blues', de J. de Haan, y 'Adeste Fideles', de M. Navarro; y la Orquesta de Enseñanzas Elementales, acompañada del pianista Emilio Otero y bajo la dirección de Francisco García Álvarez, interpretará la composición tradicional inglesa 'The First Nowwell & Deck the Hall'.

En la segunda parte del concierto los primeros en intervenir serán los alumnos de coro y los de percusión, acompañados por Ángeles López Alonso (piano) y Víctor Manuel Aja (percusión), y dirigidos por Felicidad Farag, con las obras 'Ring Christmas Bells', de M. Leontovich, y 'Feliz Navidad', con arreglos de José Feliciano.

Después, la Orquesta de Enseñanzas Profesionales de Cuerda, bajo la dirección de Francisco García Álvarez, tocará 'Andante' K.315 Für Flöte, de W.A. Mozart; 'Romance' OP.36 Für Horn und Orchestre', de C. Saint-Saens; y 'O Tannenbaum', de E. Anschütz.

Para terminar el recital, la Banda de Enseñanzas Profesionales, dirigida por Javier D'hers, interpretará 'The Pink Panther', de H. Mancini, y 'El Abeto' y 'Arre Borriquito', con arreglos de M. Navarro.

El conservatorio municipal continúa así con la programación de actividades complementarias de las lecciones académicas, que incluye, entre otras iniciativas, diferentes conciertos a lo largo del año, como el ofrecido a finales de noviembre con motivo de la festividad de Santa Cecilia, o éste que se convoca ahora por las fiestas navideñas.