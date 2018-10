El atleta cántabro José Antonio Soto gana la Maratón Siberiana

Publicado 07/03/2018 13:54:36 CET

SANTANDER, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta cántabro José Antonio Soto ha ganado la Maratón Siberiana del Lago Baikal, una prueba que se ha disputado en condiciones extremas, de hecho se tuvo que suspender en el kilómetro 40,5 por fuerte ventisca, momento en el que 'Sotuco' se proclamaba campeón.

"Esta edición de la carrera ha sido muy dura, era imposible correr, íbamos por dunas de nieve con fuerte ventisca, la sensación térmica con el viento era de -25ºC, la visibilidad era malísima no se veía a 10m de distancia, eso es muy peligroso te puedes perder fácilmente. Me mantuve el primero desde el principio hasta el final, estoy contentísimo, muy feliz", ha manifestado el atleta cántabro al finalizar la prueba.

También ha señalado que "mentalmente estaba muy fuerte" para disputar esta cita, aunque ha indicado que, durante el recorrido, se le quedaban "los dedos congelados, tenía que ir moviendo las manos porque se me quedaban sin movimiento".

"Cuando llegué a un avituallamiento me tomé un té, la chica que estaba allí me decía que tenía la nariz azul, también la bufanda que llevaba en el cuello se quedaba congelada, la giré y la parte de la nuca me la puse hacia delante para que me diera un poco de calor", ha contado en un comunicado.