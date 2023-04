'Cartografías Culturales' lleva su programación "experimental y contemporánea" a Pesquera, Valdeolea y Arredondo

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Cartografías Culturales y Experiencias Artísticas', que consiste en un conjunto de acciones para la mejora de la oferta cultural en la Cantabria rural, llevará este fin de semana su programación de abril "experimental y contemporánea" a los municipios de Pesquera, Valdeolea y Arredondo.

Este viernes, a las 20.00 horas, en la Iglesia de San Miguel de Pesquera, se presentará 'Paraísos Modulados', de Chotawa y JPEGr, con una duración de 50 minutos.

'Paraísos Modulados' es una espectáculo de música electrónica y visuales que parte de la indagación iniciada en la poesía Teorema glitch (premio Francisco Pino de poesía experimental) de JPEGr, que se inspira en el error que se produce en los entornos digitales y el hallazgo en la aparición aleatoria de elementos.

Esta obra visual y sonora trabaja la espontaneidad donde la imagen se articula a partir de composiciones musicales que mezclan naturaleza, tecnología y misterio, y lo hace con herramientas de alta tecnología que generan un relato con el sonido a través de herramientas digitales que se nutren en buena parte del arte generativo.

El sábado, 22 de abril, se presentarán dos piezas de danza contemporánea en un programa de una hora de duración que tendrá lugar a las 12.30 horas en la Plaza de España de Mataporquera, en Valdeolea.

Por un lado se presentará la obra de danza contemporánea 'Escambo', una obra de danza cítrica y tropical para público familiar de la Compañía Mari Paula, interpretada por la coreógrafa junto a Rebeca García Celdrán.

Según la coreógrafa, 'Escambo' manifiesta la apertura de los sentidos como un rol sustancial, invitando al público a un juego de aromas, colores, ritmos y movimiento.

'Escambo' significa trueque en portugués y se estructura como un tablero coreográfico que libera, a través del movimiento, el color en el espacio.

Tras un breve intervalo, se presentará la obra de danza 'Sutiles', de la Compañía Mymadder, con interpretación de Rebeca García Celdrán y Manuel Martín Martín. Se trata de una pieza de danza contemporánea que aborda temas como lo sutil, lo sensible, la intuición y lo efímero.

Para la compañía, la obra tiene un sentido en la contemporaneidad, porque, según dicen, "lo sutil no entiende de respuestas inmediatas sino más bien degustarse despacio. Algo que se intuye pero no se muestra. Algo que parece pero luego se invierte, se solidifica, se borra y ya no es lo que parecía".

A las 19.00 horas, en la ludoteca de Mataporquera, se proyectará la pieza de cine experimental 'Espacios Habitados, corpografías para visibilizar territorios', de Carlos Molina, Sebastián López, Mari Paula, Jaime Peña y Adrián Torices.

Este mediometraje une la danza, las instalaciones artísticas contemporáneas y lo rural en un mismo espacio con el fin de poner las artes al servicio de la visibilización y la reflexión sobre la España vaciada.

En la obra, que tiene una duración de 45 minutos y se estrenó en 2020 en la Filmoteca de Cantabria, en Santander, se han elegido los tres municipios que han presentado una mayor pérdida de población relativa en Cantabria en los últimos 20 años, que son Luena, Tudanca y Valdeolea.

El domingo, 23 de abril, a las 12.00 horas, en la plaza de Arredondo, se celebrará la clausura del proyecto y se volverán a presentar las piezas de danza contemporánea 'Escambo' y 'Sutiles'.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Además de la programación abierta al público, el proyecto también realiza distintas actividades de formación y mediación en danza de la mano de profesionales ampliamente cualificados como Pablo Venero, Marta Romero, Rebeca García Celdrán, Manuel Martín Martín o Mari Paula.

Las actividades están dirigidas a alumnos de los colegios locales y a asociaciones de los municipios, y tienen un papel importante ya que suponen un acercamiento previo de los diferentes públicos a las disciplinas presentadas.