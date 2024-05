La música clásica de Andreas Scholl y el ballet de 'Cenicienta' llegan al Palacio de Festivales

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria ha programado para esta semana dos espectáculos para cerrar el mes de mayo y abrir el de junio, uno de música clásica con el contratenor Andreas Scholl, acompañado de Edin Karamazov al laúd, y el otro de danza con Les Ballets de Monte-Carlo y su 'Cenicienta'.

En concreto, la sala Argenta acogerá este miércoles, 29 de mayo, la última cita con música la clásica de la actual temporada, que se iniciaba en febrero y concluirá el próximo 8 de junio.

Se trata del concierto que ofrecerá el contratenor Andreas Scholl, acompañado de Edin Karamazov al laúd y con un programa que incluye, entre otras, piezas de Georg Friedrich Händel y Johann Sebastian Bach o canciones de música folk inglesa.

El alemán Scholl está especializado en música barroca y es una referencia mundial. Ha ganado numerosos premios, incluido el prestigioso Premio ECHO por su composición para el audiolibro de Deutsche Grammophon de 'The Emperor's New Clothes' y 'The Nightingale' de Hans Christian Andersen.

Asimismo, Scholl ha grabado programas en solitario, el más reciente es 'Wanderer', un disco de German Lied en asociación con la pianista Tamar Halperin. Otras grabaciones muy destacadas son las cantatas de Bach con kammerorchesterbasel, O Solitude y Arias para Senesino, entre otras.

Por su parte, Edin Karamazov es un laudista y guitarrista bosnio y sus interpretaciones en el laúd y la guitarra, con un repertorio que abarca desde los clásicos del siglo XVI hasta la música de hoy, han cosechado buenas críticas en Europa y América.

Destacado intérprete de recitales, Karamazov ha aparecido en numerosos lugares, incluyendo el Concertgebouw de Ámsterdam, el Wigmore Hall de Londres, la Philharmonie de Berlín y la Konzerthaus de Viena, entre muchos otros.

Por otro lado, el sábado, día 1 de junio, será el turno de la danza y de 'Cenicienta', que llega esta vez al Palacio de Festivales de la mano de Les Ballets de Monte-Carlo, bajo la dirección de Jean-Christophe Maillot.

La obra, además de una reflexión sobre el duelo, es una versión divertida e incisiva de una sociedad repleta de artificios, en la que la búsqueda del placer despoja a sus habitantes de cualquier sentido de la realidad.

Maillot ofrece con este espectáculo una meditación conmovedora sobre la forma en que las personas que desaparecen dan forma al futuro de los que quedan atrás.

Tan pronto como las cortinas se separan, Cenicienta aparece, sosteniendo el vestido blanco de su difunta madre en sus manos. Sin embargo, en esta nueva familia, está prohibido vivir en el pasado, y lo que una vez fue se ha convertido en tabú bajo la influencia de la madrastra y sus dos hijas.

A través de estos tres personajes, la coreógrafa da nueva vida al mito de la madrastra y sus feas hijas. Ahora, las tres mujeres de esta nueva familia son poderosamente eróticas y usan su encanto para obtener lo que quieren.

Igualmente, Maillot ha creado el personaje del Hada, un recordatorio radiante o reencarnación mágica de la madre de Cenicienta, con la que la protagonista se libera de las trampas del mundo artificial.