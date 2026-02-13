El 112 Cantabria gestionó 84.700 emergencias el año pasado, un 7,1% más que suponen 232 diarias

Archivo - Helicóptero. 112. Cantabria. Rescate. Traslado. - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de emergencias gestionadas por el 112 Cantabria aumentó un 7,14 por ciento, hasta las 84.700, en 2025, que fue un año "fatídico" y "trágico" en este ámbito, especialmente en las carreteras, con accidentes de tráfico en los que fallecieron 20 personas, un número "elevadísimo" para esta región, y nueve de esas víctimas eran jóvenes además.

Junto a la gestión de situaciones de emergencia, que suponen una media de 232 diarias, también se incrementaron las llamadas recibidas en el servicio respecto a 2024, un 3,11%, hasta las 283.145, lo que representa 776 por jornada. Las más numerosas fueron las relacionadas con atenciones sanitarias y la mayor subida de todos los avisos se produjo en el ámbito de las emergencias, con un 7,7% más, seguidas de las informativas (3,12%) y solo bajaron las no operativas (-4,1%).

Y el pasado ejercicio crecieron igualmente, en comparación con el anterior, las intervenciones tanto de los bomberos (3,82%) como de los rescatadores (4,5%).

Estos y otros datos han sido ofrecidos este viernes por la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, en una rueda de prensa en la sede del Servicio de Emergencias Cantabria para dar cuenta del balance anual de actividad del mismo con motivo del Día Europeo del 112, y en la que ha estado acompañada por el director de este organismo autónomo, Samuel Ruiz, y por la directora de Seguridad y Protección Ciudadana, Mónica Escudero.

La también titular de Presidencia, Justicia y Simplificación Administrativa ha achacado el incremento de todos los parámetros de actividad -salvo las llamadas no operativas, las únicas que descendieron- al buen tiempo, especialmente en verano, que fue muy cálido y seco en la comunidad autónoma, y al aumento de actividades al aire libre, en espacios como montañas y playas y por parte tanto de cántabros como de visitantes.

Por meses, agosto volvió a concentrar la mayor actividad del 112, aunque el incremento más importante se registró en noviembre, algo que la consejera ha atribuido a la desestacionalización del turismo.

Por lo demás, ha recordado que en 2025 se activó en tres ocasiones el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT): por el apagón de abril, los incendios forestales del verano en España y la cercanía de los registrados en Asturias y Castilla y León, y el incendio en un depósito de Ferroatlántica en diciembre.