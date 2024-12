Unas 150 personas se manifiestan este viernes en Santander contra las políticas autonómicas y estatales

A lo largo del día se han producido diversas protestas con motivo de la Conferencia de Presidentes

SANTANDER, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 personas se han manifestado a lo largo de este viernes 13 en Santander para protestar contra las políticas autonómicas y estatales con motivo de la celebración de la Conferencia de Presidentes que ha tenido lugar en el Palacio de La Magdalena.

El monumento a José del Río, en la carretera que da acceso al histórico edificio que ha acogido el cónclave estatal, ha sido el escenario de las protestas de los colectivos movilizados que, fundamentalmente, han girado en torno a las políticas que se han tratado en la reunión como la vivienda y la migración. Asimismo, también han reivindicado otros asuntos de ámbito regional.

El grueso de las concentraciones ha tenido lugar a las 18.30 horas a la conclusión de la Conferencia de Presidentes, si bien los primeros en manifestarse durante la mañana han sido los miembros de la iniciativa Cantabria Sostenible convocados por Arca.

Acompañados de pancartas en las que se podía leer 'No a la nueva ley del suelo' o 'Cantabria infinita.mente degradada', los manifestantes han reivindicado la defensa del suelo rural de la región. En concreto, desde Arca, solicitan al PSOE cántabro "coherencia" ya que su discurso "sostenible" no se corresponde con sus "actos" ante esta ley que permite la construcción de viviendas en suelo "fértil".

Según ha transcurrido la mañana, a ellos se han unido una decena de trabajadores de logística de la empresa Solvay que se encuentran en huelga general desde el día 3, así como miembros de la Junta de Personal Docente de Cantabria que continúan reivindicando al Gobierno autonómico la adecuación salarial de los profesores.

Ya a la tarde, colectivos sociales como la Plataforma Cantabria para vivir, la Red Antidesahucios, Stop-Deshacios y Pasajes Seguros han participado de la concentración principal bajo lemas como 'Ni casa sin gente, ni gente sin casa', 'Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá', 'Qué vergüenza nos roban las pensiones, la sanidad y la dependencia', 'Cantabria no se vende, se ama, se defiende', 'Sanidad pública' o 'No queremos presidentes autonómicos en Cantabria, que se vayan para no volver'

Los colectivos que integran Cantabria para vivir han mostrado su "malestar" con las políticas autonómicas y estatales y han denunciado que los políticos tomen decisiones sobre asuntos que "marcan la vida de las personas a espaldas de la población".

También, han abogado por que existe "otra forma de hacer las cosas que comienza por escuchar a quienes les afectan, que son para quienes gobiernan".

En la "contracumbre" también ha estado Pasaje Seguro que ha querido "llamar la atención" a la Conferencia de Presidentes y exigir al Gobierno de España cambios "radicales" en las políticas migratorias.

En este sentido, han pedido cambios basados en la legalización y que a los migrantes se les reconozcan todos sus derechos, y han señalado la "irresponsabilidad criminal" de la derecha y la ultraderecha, "al provocar el hacinamiento en Canarias de los niños migrantes".

Por su parte, desde la Red Antidesahucios y la plataforma Stop-Desahucios exigen una bajada "inmediata" de los precios del alquiler, una reforma "en profundidad" de la ley de vivienda consensuada con los colectivos y sindicatos, el control de los precios de alquiler, entre otros, así como la dimisión de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.