Cartel de 'Los 40 Sessions' en Torrelavega. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pabellón Vicente Trueba de Torrelavega acogerá el sábado, 19 de diciembre, 'Los 40 Sessions', una de las citas musicales que LOS40 organiza a nivel nacional, con las actuaciones de los DJ Óscar Martínez y Berni Martín.

El alcalde, Javier López Estrada, el concejal de Juventud, Nacho González, y el director comercial de Cadena SER Cantabria, Sergio Reigadas, han presentado los detalles de este evento que se celebrará coincidiendo con el inicio de las fiestas navideñas.

Reigadas ha dado a conocer los detalles de una cita que tendrá como protagonista a Óscar Martínez, al que ha definido como "uno de los mejores DJ de Los 40 Sessions" y que viene de participar en LOS40 Music Awards celebrados en Barcelona. Junto a Martínez estará el DJ invitado Berni Martín.

Según ha detallado, la apertura de puertas del pabellón Vicente Trueba tendrá lugar a las 21.00 horas, y la sesión comenzará a las 22.00 horas con Óscar Martínez, cuya actuación se prolongará hasta las 23.30 horas aproximadamente.

A continuación, será el turno de Berni Martín, que pondrá música hasta la 1.00 horas.

González ha apuntado que se trata de "uno de los eventos más importantes que organizan los 40 de la Cadena SER a nivel nacional" y ha señalado que es "una suerte poder realizarlo en Torrelavega".

El edil ha destacado el carácter gratuito de esta propuesta, que contribuirá a dinamizar la ciudad coincidiendo con el inicio de las fiestas navideñas, y ha animado a retirar las invitaciones para disfrutar de una noche de música.

Y es que, las personas interesadas en asistir podrán descargar sus invitaciones de forma gratuita a través de la página web www.compratuentradaonline.es , así como desde la web de Cadena SER.

Respecto a las condiciones de acceso, Reigadas ha explicado que el evento está dirigido a mayores de edad, aunque también podrán asistir los jóvenes de 16 y 17 años que acudan acompañados de sus tutores legales o acrediten disponer de la correspondiente autorización.