Unos 400 camiones recorren Santander en una marcha lenta: "Para no ganar, mejor parar"

Han ocupado durante varias horas el centro de la capital recabando la simpatía de los ciudadanos

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 400 camiones han recorrido esta mañana el centro de Santander en una marcha lenta convocada durante el undécimo día de paro como protesta frente al precio del carburante, en el que durante varias horas han ocupado la capital encabezados por una pancarta con el lema 'Para no ganar, mejor parar'.

Los conductores han recabado a lo largo del recorrido el apoyo de los ciudadanos que les veían desde sus balcones y de los que paseaban por las calles, que se han parado para aplaudirles y hacer fotos y vídeos con sus móviles, como lo han hecho también algunas personas que estaban trabajando y que han salido de sus comercios al paso de los transportistas. Asimismo, varios conductores de vehículos y furgonetas que circulaban a su lado han pitado mostrando su simpatía.

Además, ya al mediodía se han sumado a la protesta todoterrenos, vehículos con remolques y grúas, mientras que taxistas y conductores de VTC trataron de unirse a la marcha esta mañana en la salida, que tuvo lugar en el Puerto de Raos, pero no pudieron al no contar con la autorización de la Delegación del Gobierno.

De hecho, el problema con el permiso --solo para cabezas tractoras y camiones-- ha retrasado casi una hora la salida prevista a las 11.00 horas de la marcha lenta, que ha partido del Polígono de Raos con destino a la rotonda del Centro Botín, donde han dado la vuelta creando una caravana en ambos sentidos, cruzándose los que llegaban a la ciudad y los que ya salían. Éstos han ocupado el carril central, dejando paso al tráfico a izquierda y derecha.

El ruido de sus bocinas ha recorrido las calles céntricas de la capital cántabra: Marqués de la Hermida, Paseo Pereda y calle Castilla, junto a varias banderas de España y Cantabria y pancartas, muchas de ellas contra la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y con inscripciones como 'SOS transporte', 'Ministra, no somos minoría', 'No es el transporte, somos todos', 'Ministra dimisión', 'Jarabe democrático, ministra', 'Compañeros no decaigamos, los tenemos en las manos' o 'No somos ni de izquierda, ni de derecha. Somos los de abajo que vamos a por los de arriba'.

También había alguna pancarta en defensa del mundo rural, ya que se han sumado camiones de transporte de ganado y vehículos con remolques, cuyas inscripciones pedían 'precios justos' y decían 'no a la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas', o 'Ganadero vivo, ganadero protegido'.

La participación ha sido mayor de la esperada, ya que el permiso solicitado y concedido era para 250 camiones pero la marcha, convocada por la Plataforma para la Defensa del Transporte --la que impulsa el paro a nivel nacional-- ha sido mucho más masiva. La organización tenía también autorización para desarrollar la protesta ayer y anteayer, pero no ha decidido salir hasta este jueves, a la par que a nivel nacional se ha reunido en Madrid el Gobierno con el Comité Nacional de Transportes por Carretera para tratar de poner solución al paro, aunque aún no lo ha hecho con la Plataforma.

MEDIO MILLAR DE EFECTIVOS

En paralelo al paro y las protestas siguen saliendo convoyes escoltados, por lo que se calcula que hoy hay más de medio millar de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados tanto para controlar la caravana por el centro de Santander como para proteger de los piquetes a los transportistas que sí están trabajando.

Desde que comenzó el paro el 14 de marzo en Cantabria ha habido cinco detenidos, 45 denunciados y 194 identificados; y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han escoltado a 360 convoyes con un total de 2.171 camiones, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Cantabria.