Los accidentes laborales mortales se disparan un 400% en el primer trimestre en Cantabria

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes laborales mortales se han disparado un 400% en Cantabria en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del 2023, hasta alcanzar los cinco fallecidos, según datos provisionales publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Sin embargo, los accidentes con baja laboral disminuyeron un 8,1% hasta marzo en la comunidad en comparación con los tres primeros meses del año pasado, hasta un total de 1.671 siniestros, de los que 1.481 se produjeron en el centro de trabajo (un 7,2% menos) y 190 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un recorte interanual del 14,7%.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los cinco accidentes laborales mortales se produjeron en jornada de trabajo y no se registró ninguno in 'in itínere'. En el primer trimestre de 2023, se produjo un fallecido, también en centro de trabajo.

Todos los trabajadores fallecidos en el primer trimestre del año eran salariados, al igual que el que perdió la vida en el mismo periodo de 2023.

Según la estadística, los accidentes graves en jornada laboral sumaron 17 hasta marzo, un 142,8% más, y los siniestros 'in itínere' de carácter grave se duplicaron, al pasar de uno a dos.

Los accidentes leves en jornada de trabajo disminuyeron un 8,1% en los tres primeros meses del año, hasta un total de 1.461, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves se redujeron un 15,3%, hasta los 188.

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta marzo 174 accidentes laborales con baja, un 7,4% menos que en el mismo periodo de 2023, con un descenso del 8,4% en los siniestros en jornada de trabajo y ocho 'in itínere', uno menos que en el primer trimestre del año pasado.

En total, se produjeron tres accidentes graves de trabajadores por cuenta propia frente a uno hace un año (+200%).