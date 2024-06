Adrià reclama un plan estratégico de alta gastronomía en España

SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El chef Ferrán Adriá ha denunciado este jueves en Santander que en España "no hay ningún plan estratégico de alta gastronomía para los próximos 20 años", algo que ha señalado "me preocupa", y ha abogado por que la administración y las empresas apoyen al talento joven porque ahí va a estar "el número uno" del mundo gastronómico.

Así lo ha dicho Adriá este jueves en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Magdalena con motivo de su participación en el ciclo de conferencias 'En contexto' que protagoniza con el neurobiólogo Rafael Yuste, y en la que ha estado acompañado por el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Carlos Andradas.

Al respecto del plan estratégico en alta gastronomía en España, Adrià ha señalado que "no existe, no hay ninguno". "Llevamos desde finales de los años 90 de euforia, hay 25 años de euforia, seguimos siendo los número 1 del mundo, los que hemos marcado el camino", sin embargo, "el movimiento que creamos no tiene un nombre consensuado".

"Si vas a Estados Unidos haces cocina de vanguardia, en Dinamarca cocina tecnoemocional nórdica o en Lima cocina tecnoemocional peruana", ha señalado el cocinero y ha lamentado que en España no haya un nombre consensuado para la alta cocina y sin el plan estratégico es "muy complejo" establecerlo.

Adriá ha reiterado que "hoy existe alta cocina mexicana, peruana o danesa porque España les mostró el camino".

El chef ha reclamado que este plan debe hacerse desde el nivel gubernamental, industrial y turístico porque "los que nos dedicamos a la gastronomía hacemos lo que podemos".

Igualmente, el chef ha recordado que el sector gastronómico representa el 33 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país, así como el peso que tiene dentro del turismo. "Yo no voy a un sitio donde no se coma bien", ha dicho.

Por otro lado, Adrià ha abogado por que la administración y las empresas apoyen al talento joven, al "chico de 20 años que va a ser el próximo número uno del mundo" para que "no le sea imposible montar un pequeño restaurante si quiere".

Sobre el talento, el cocinero se ha referido a que "hay y de diferentes tipos", pero en el mundo gastronómico "lo más difícil es detectar el creativo". "Reproduces o creas", ha afirmado.

Finalmente, Adrià se ha mostrado "muy contento" por estar en Santander durante estos dos días y ha afirmado que la capital de Cantabria es "una ciudad en la que se come maravillosamente bien".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por otro lado, Adrià ha comentado que está trabajando en el diseño de un chat basado en la Inteligencia Artificial (IA) dentro de su proyecto 'Sapiens'.

Según el cocinero, la IA va a afectar de un modo "brutal" a la gestión dentro de la gastronomía, y ha pedido no confundir entre si aporta conocimiento o información. "El chat nos da información porque el conocimiento es lo que tú decides que vas a utilizar y a memorizar", ha dicho.

Para concluir, este viernes 28, Adrià ofrecerá el encuentro abierto 'Sapiens: Conectando conocimiento’, en el Centro Botín a las 19.00 horas, donde compartirá con el público las claves de su modelo de pensamiento y desarrollo creativo.