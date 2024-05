El aficionado del Racing que necesitó reanimación en la grada agradece la intervención del médico del Club

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El aficionado del Racing que necesitó reanimación cadiopulmonar durante el encuentro que los verdiblancos disputaron contra el Eleche FC, el sábado 4 de mayo en los Campos de Sport del Sardinero, ha agradecido la intervención del médico del Club.

"Te doy las gracias por salvarme la vida". Con estas palabras ha saludado José Ángel Fernández, natural de Camargo y abonado esta temporada, al médico del Racing, José Antonio Fernández-Dívar, traumatólogo y cirujano cardiovascular, que en los últimos instantes del partido acudió a Preferencia Sur para atender la indisposición del aficionado, al que tuvo que practicar en dos ocasiones sendas maniobras de reanimación cardiopulmonar, ha informado el Club.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde le realizaron pruebas antes de recibir el alta esa misma noche.

El capitán del conjunto cántabro, Íñigo Sainz-Maza, que desde el banquillo se interesó por la situación de Fernández, le regaló la camiseta con la que jugó frente al Club Deportivo Mirandés, que tenía serigrafiado un corazón dentro de la campaña de RCP realizada por el Racing, su Fundación y la Fundación Española del Corazón en colaboración con La Gradona.

"Me encuentro bien y el día del Real Zaragoza no voy a faltar", ha asegurado Fernández, mientras el doctor le pedía que, cuando fuera, no se pusiera "nervioso". "José Ángel, tranquilo que vamos a conseguir clasificarnos para el playoff", aseguraba Sainz-Maza.

El abonado verdiblanco, aparte de agradecer al médico su rápida y certera intervención, ha aprovechado su presencia en el entrenamiento matinal desarrollado por el Racing en las Instalaciones Nando Yosu para desear éxito al conjunto cántabro en las tres jornadas que restan para el final de la presente edición de LaLiga Hypermotion.

"Veo posible no solo el playoff, sino el ascenso directo, porque los jugadores están en un gran momento y da gusto ver el ambiente que hay en El Sardinero cada partido", ha concluido Fernández.