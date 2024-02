AIGAS protestará el día 13 en el Puerto de Santander contra las exigencias de producción europeas

Pide establecer 'cláusulas espejo' para trabajar con "las mismas reglas de juego" que otros países de los que se importa



TORRELAVEGA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria AIGAS-La Unión ha convocado una concentración el día 13 de febrero frente al Puerto de Santander para pedir que los ganaderos y agricultores europeos tengan las mismas condiciones de producción que las que rigen en otros países de los que se importan productos.

El colectivo asegura que no está en contra de esa importación, pero reivindica las conocidas como 'cláusulas espejo' para que haya "las mismas reglas del juego a la hora de producir" en todos los países, ya que denuncia que Europa es el continente donde más se "exprime" a los productores con normativas de bienestar animal y fitosanitarios.

Así lo ha explicado el presidente de AIGAS, Manuel Sainz, que ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para dar a conocer la movilización convocada en el Puerto, que tendrá lugar de 9.30 a 11.00 horas.

Una cita a la que están llamados tanto ganaderos como agricultores --participarán algunos miembros de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL)--, ya que, según Sainz, "estamos todos en el mismo barco y nos necesitamos unos a otros".

La organización ha elegido el Puerto porque lo considera un lugar "estratégico", por el que entran esos productos de terceros países y llegan materias como el cereal que sirve de alimento al ganado.

A esta cita no se han sumado otras organizaciones profesionales agrarias (OPAs), si bien AIGAS estará presente en la tractorada convocada por todo el sector el 16 de febrero en Santander, pues ha indicado que tratará de ir "de la mano" con el resto y ha trasladado su apoyo a todas las movilizaciones, aunque que no participará en aquellas que no se organicen de forma ordenada y legal.

En este sentido, el presidente de la organización ha lamentado el cariz que están tomando las movilizaciones a nivel europeo, con actos algo "exagerados" y grupos que están animando a salir a protestar sin permisos.

Por ello, desde AIGAS llaman a reivindicar desde la calma y la manifestación pacífica, aunque también entienden la "desesperación" del campo.

Y es que, según han señalado, a día de hoy hay censados 25.000 bovinos menos que el año pasado y han desaparecido "casi mil ganaderos".

En este sentido, han lamentado que los responsables de ganadería tanto a nivel regional como nacional y europeo digan "una y otra vez que es un sector estratégico" cuando sus actuaciones son "a todas luces insuficientes".

Entre sus reivindicaciones, han pedido que se cumpla la Ley de la cadena alimentaria, que se permitan las extracciones de lobos para frenar los ataques o que se agilicen los plazos de resolución de las ayudas, además de que han criticado que, en un año "especialmente duro", en el adelanto del cobo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) éstas han sido "escasas e insuficientes para afrontar los altos costes de producción".