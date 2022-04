La AIReF prevé para Cantabria un superávit del 0,7% del PIB en 2022

SANTANDER, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) prevé para la Comunidad Autónoma de Cantabria un superávit del 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2022, mejorando en 1,3 puntos las estimaciones del informe anterior.

Los ingresos, sin considerar los recursos del PRTR y las ayudas directas a empresas, reducirán 1,2 puntos su peso en PIB, hasta el 20,4%.

Los empleos aumentarán cerca del 2% sobre el nivel de 2021, minorando su peso 1,1 puntos hasta alcanzar el 19,7% del PIB regional.

Las estimaciones de la AIReF sobre la deuda de Cantabria mejoran en un punto con respecto al informe anterior. La ratio deuda sobre PIB se reducirá hasta el 22,1% en 2022.

A largo plazo y bajo los supuestos de un escenario normativo se proyecta una reducción de la ratio de deuda de 14,7 puntos de PIB en los próximos 15 años, alcanzando el nivel previo a la pandemia en el año 2022.

La AIReF considera que en 2022 el gasto computable aumentará un 1% sobre 2021. Bajo las revisiones realizadas de empleos, transferencias finalistas del Estado e ingresos de fondos UE, el gasto computable podría aumentar en 2022 en torno al 1% sobre el nivel del año anterior.

Se desconoce el gasto computable alcanzado en 2021, ya que aún no se han publicado los datos de regla de gasto correspondientes al cierre, pero su crecimiento podría estar cerca del 4%, condicionado en gran medida por la consideración finalista en 2020 de gran parte del Fondo COVID recibido, que moderó el gasto computable de ese ejercicio.

Además, el grado de ejecución esperado en 2022 de los fondos REACT-EU aumenta. De los datos de cierre de 2021 se deduce una ejecución algo menor a la esperada en el informe anterior, que sería superior en 2022.

Así, en el bienio 21-22 se ejecutaría cerca del 95% de los fondos asignados inicialmente, trasladándose el resto a los ejercicios siguientes.

El gasto que se espera ejecutar en 2022 vinculado a los fondos PRTR se mantiene respecto al informe anterior, suponiendo un 0,7% del PIB.

Las ayudas directas a empresas no se han ejecutado en su totalidad en 2021, trasladándose a 2022 una pequeña parte no reintegrada. Un 45% del importe inicialmente asignado a la comunidad no ha sido ejecutado, 25 millones de euros.

De dicha cifra, se han reintegrado en 2021 20 millones, quedando pendientes 5 millones que han supuesto un mayor ingreso en 2021 sobre el gasto realizado y supondrán en 2022 un gasto sin financiación asociada, bien por las solicitudes pendientes que se resuelvan a favor de los beneficiarios, bien por el resto que se reintegre al Estado.