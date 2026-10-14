Alicia García (PP) acusa al Gobierno de atacar al Supremo por la 'ley de nietos'

Alicia García, María José Sáenz de Buruaga y María José González Revuelta - PP CANTABRIA

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado al Gobierno de España (PSOE-Sumar) de "atacar" al Tribunal Supremo (TS) por la 'ley de nietos' tras mantener la suspensión cautelar del voto para nacionalizados por esta disposición de la Ley de Memoria Democrática, en vez de acatarla.

"Las reglas no se cambian a mitad del partido, y menos cuando vas perdiendo", ha manifestado este miércoles en Santander con motivo de su participación en la reunión de la Junta Directiva que los 'populares' de Cantabria han celebrado en el Hotel Santemar y en la que ha intervenido junto con la presidenta del partido en la comunidad y presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga.

Al respecto de la 'ley de nietos', García ha aseverado que el TS "ha hablado" y ha advertido que el Partido Popular tendrá en la jornada electoral del 29 de noviembre interventores y apoderados "en todas las mesas".

En clave electoral, la portavoz del PP en la Cámara Alta ha ironizado con la carta de presentación del presidente Pedro Sánchez: "130 imputados a su alrededor, 123 delitos y más de 2.400 años de cárcel en juego", ha dicho para asegurar que, por tanto, se está ante "corrupción política, económica y moral".

Al respecto, ha lanzado varias preguntas que "Sánchez tiene que contestar: ¿Dónde está el oro de Maduro? ¿Cuántas cajas fuertes hay como la de Zapatero? Y las joyas de Zapatero... Prometió explicar de dónde salían y todavía estamos esperando".

Y es que García ha incidido en que los casi ocho años de Gobierno de Sánchez serán recordados "por los sumarios, la corrupción, las mentiras y los ataques al Estado de derecho". Por ello, ha afirmado que el 29 de noviembre los españoles elegirán entre "decencia o delincuencia".

Al hilo, ha denunciado la existencia de una red de "cloacas, presuntamente montadas desde Ferraz, contra jueces, fiscales y guardias civiles", en referencia al 'caso Leire Díez', exconcejala de Vega de Pas por el PSOE, y ha lamentado "la falta de explicaciones" sobre los casos de corrupción que "salpican" al entorno de Sánchez.

"¿Quién pagaba las cloacas? ¿A quién informaba? Señor Sánchez: ¿quién dio la orden de ir a por la jueza de su hermano? Eso tiene un nombre, sicarios contra los jueces", ha apostillo la 'popular' durante su intervención en la capital cántabra.

CONVOCATORIA URGENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

Por otra parte, García ha exigido la convocatoria "urgente" de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para la comparecencia del jefe del Ejecutivo español por "la incursión naval de Marruecos" en Ceuta.

"La integridad territorial de España no se negocia", ha remarcado, tras lo que ha lamentado que "ahora sabemos que hubo también una invasión naval de Marruecos y Sánchez fue a la tribuna del Congreso y la omitió", por lo que le ha acusado de "engañar" a la Cámara Baja.

Al hilo, la portavoz del PP en el Senado ha hecho hincapié en que el presidente socialista no acompaña a los reyes en su visita esta semana a Ceuta y Melilla. "Feijóo no habría dejado solo al rey: España tiene un rey a su altura y el 29-N tendrá un Gobierno a su altura", ha reivindicado.

También se ha referido a otros asuntos de actualidad, como la subida del IPC al 4,9 por ciento para ironizar que "lo único que va como un cohete es la corrupción de Sánchez"; o la convocatoria de la huelga general previa a los comicios, el 11 de noviembre, para asegurar que se trata de "un acto de campaña del PSOE con piquetes".

"Con Sánchez ha habido cerca de 300.000 desahucios, 97 al día; y ahora quiere sacar a la calle a la gente por la vivienda. ¿Pero de qué nos está hablando?", se ha preguntado García, quien ha recalcado que el desahucio "más importante que tiene que haber en España es el de Pedro Sánchez".

Y sobre las propuestas del PP, ha destacado el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas, una rebaja impositiva del 60% para los jóvenes en el acceso a su primera vivienda, la seguridad en España como "la primera carpeta del Gobierno", la actualización de las pensiones conforme al IPC y la puesta a disposición de suelo para la construcción de un millón de viviendas.

Con ello, Alicia García ha afirmado que el PP llega a estas elecciones "con un proyecto, con un equipo y con un presidente (Alberto Núñez Feijóo), uno que da la cara y no se esconde; que frente al que huyó de Paiporta y no pisa Ceuta, estará donde estén los españoles y frente a la delincuencia de Sánchez, está su decencia".

CANTABRIA, EJEMPLO

Finalmente, la senadora ha puesto en valor la gestión desarrollada por Buruaga al frente del Gobierno cántabro como el reflejo de la "estabilidad, honestidad y seriedad que Feijóo aplicará a nivel nacional".

"Estamos preparados, España está preparada y es el momento de responder a los verdaderos problemas de los españoles", ha insistido.

En materia autonómica también ha avisado de que Sánchez "quiso el dinero de todos para Junqueras, Otegi y Puigdemont". Sin embargo, "se equivocó" porque "los cántabros no son menos que Otegi, ni que Junqueras ni Puigdemont".

Tras ello, ha asegurado que el compromiso del PP es "una financiación justa, para mejorar la vida de la gente, no para pagar votos de independentistas, en la que no habrá españoles de primera y de segunda".