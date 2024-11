Alrededor de 1.200 personas recorren Santander para condenar la violencia machista

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 1.200 personas (según datos de la Policía Nacional) han participado este lunes en la manifestación convocada en Santander por la Comisión 8 de Marzo, junto con el grupo feminista Percumozas y las Asambleas Feministas Abiertas, con motivo del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que ha recorrido el centro de la capital cántabra bajo el lema "basta ya" a una lacra que se ha cobrado este año la vida de 40 mujeres en España.

La marcha, que ha reunido a varios colectivos, sindicatos y partidos políticos, ha partido desde la rotonda de Puertochico a las 19.00 horas.

A su paso, se han podido escuchar proclamas como 'No son muertas, son asesinadas', 'Si tocan a una, respondemos todas' o 'No fue la ropa, no fue el lugar, fue un macho patriarcal', acompañados por grandes pancartas con lemas como 'Basta ya. Paremos la violencia machista', 'No más violencia contra las mujeres', 'Denuncies o no, sin consentimiento es agresión' o 'Juntas, el miedo cambia de mando'.

A continuación, los manifestantes han recorrido el Paseo Pereda a ritmo de batukada hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento donde se ha hecho lectura del manifiesto de la Comisión 8 de Marzo.

Su portavoz, Ana Bolado, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que están "muy contentas" de la respuesta obtenida a la concentración, que "nos hace sentir orgullosas de participar en una movilización mundial en la que estamos reivindicando los derechos de las mujeres y niñas".

Así, ha pedido una vida "libre de violencia, de guerra y, si es posible, por la paz en todo el mundo". En definitiva, ha dicho, "el derecho a ser felices y libres".

Por otro lado, ha abogado por la formación en los ámbitos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la judicatura, de la educación y de la sanidad, ya que se trata de áreas en las que "se pueden detectar violencias contra las mujeres".

Una de las portavoces de las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria, María del Mar Salgado, ha subrayado que "después de un año donde hemos estado asistiendo a muchos casos mediáticos de violencias de género", es importante que "el miedo cambie de bando" y que el foco "pase de la mujer al agresor", como proclamaba el lema de su pancarta.

"Pensamos que la sociedad tiene que enfrentarse a sus monstruos y mostrar la valentía de mujeres", ha afirmado Salgado que ha tenido un recuerdo para las mujeres de Palestina.