Alto Campoo genera bolsas de contratación para atender las necesidades de esta temporada

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SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Cantur, gestora de la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha publicado las bases reguladoras y la convocatoria para generar bolsas de contratación eventual destinadas a cubrir distintos puestos de trabajo en la estación invernal para la temporada 2026-2027.

El procedimiento se resolverá mediante la valoración de los méritos profesionales y formativos de las personas aspirantes, de acuerdo con los requisitos de acceso y el baremo establecido para cada puesto.

Los llamamientos para posibles contrataciones temporales se efectuarán por orden de puntuación en la bolsa correspondiente y en función de las necesidades de personal que surjan de la estación.

Los puestos convocados corresponden a diferentes ámbitos de actividad vinculados tanto a la atención al público como al funcionamiento técnico y operativo de la estación.

Entre los perfiles figuran enfermería, información y recepción, taquillas, alquiler de material de esquí, informática, electricidad, mantenimiento y conducción de remontes, oficina de control, pistas, pisapistas, producción de nieve, mecánica de taller, conducción de vehículos y maquinaria pesada o limpieza y servicios auxiliares.

La actividad de la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo tiene carácter estacional, vinculada a la duración de la campaña de invierno y a las condiciones meteorológicas y de innivación, factores que determinan la plantilla necesaria a lo largo de la temporada.

La presente convocatoria tiene como finalidad disponer de personal para atender las necesidades que puedan surgir a lo largo de la campaña invernal, tras permanecer plazas vacantes tras el proceso de estabilización llevado a cabo en Cantur.

Para atender estas necesidades y aquellas que puedan surgir, la empresa pública genera bolsas de empleo temporal que permitan disponer de una relación ordenada de personas candidatas que para posibles contrataciones conforme avance la temporada, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de presentación de solicitudes es de siete días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de las bases, es decir, del 16 al 26 de octubre, ambos inclusive. Las solicitudes deberán registrarse antes de las 14.00 horas del último día establecido.

Las personas aspirantes deberán presentar una copia del DNI o NIE, de la titulación oficial o de los certificados exigidos en las bases, así como la documentación acreditativa de los méritos alegados y la vida laboral.

Asimismo, deberán cumplimentar la solicitud conforme al modelo recogido en el Anexo I, el Anexo II cuando proceda para el puesto, así como el Anexo III con la autobaremación de los méritos presentados. No será necesario aportar el currículum vitae.

La documentación requerida, detallada en las bases, deberá presentarse exclusivamente de forma presencial en el registro de las oficinas centrales de Cantur, situadas en la calle Albert Einstein, número 4, segunda planta, en Santander. No se admitirán candidaturas presentadas por vías distintas.

Deberá entregarse en un único sobre cerrado, identificado con el nombre y los apellidos de la persona aspirante y el puesto concreto al que se presenta. Quienes quieran concurrir a varias categorías tendrán que presentar un sobre independiente para cada candidatura.

Las personas aspirantes quedarán clasificadas según la puntuación obtenida. Se publicará en la misma página web la relación provisional de personas admitidas y excluidas, junto con la baremación de los méritos.

Desde el día siguiente a su publicación, se abrirá un plazo de tres días hábiles para presentar alegaciones o subsanar motivos de exclusión, hasta las 14.00 horas del último día.

Las alegaciones podrán presentarse en el registro de las oficinas centrales de Cantur o remitirse a rrhh@cantur.com. Este trámite no permitirá incorporar méritos distintos de los aportados inicialmente.

Finalmente, se publicarán las relaciones y puntuaciones definitivas y se resolverá la convocatoria. Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles en el Portal de Empleo de Cantur convocatorias.cantur.com.