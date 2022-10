Álvarez (Cs): "No hacía falta ser la bruja Lola para adivinar que Revilla se volvería a presentar"

Considera que Revilla "hace mucho tiempo que se dedica más a sus aficiones mediáticas" que a presidir Cantabria

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs), Félix Álvarez, ha afirmado que "no hacía falta ser la bruja Lola" para adivinar que el presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, se presentaría a la reelección, algo que, a su juicio, constituye una "mala noticia para los cántabros" porque "hace mucho tiempo que se dedica más a sus aficiones mediáticas que a presidir una región cada vez más angustiada".

"Cantabria necesita urgentemente un presidente que dedique las 24 horas del día, los 7 días a la semana, en trabajar para sacar a la región de la espiral negativa que lleva años sufriendo", ha afirmado en un comunicado Álvarez, que, sin embargo, se ha alegrado de que Revilla "goce de buena salud".

Álvarez, que además de líder autonómico es portavoz de Cs en el Parlamento regional, ha llamado la atención sobre el hecho de que, en los últimos 28 años, Revilla ha estado en el Gobierno regional 24 y, de ellos, 16 como presidente.

Tras esta larga trayectoria, el líder 'naranja' considera que "en ese tiempo no ha habido ningún proyecto y ninguna infraestructura que haya partido de la iniciativa de los gobiernos que ha presidido Revilla".

"No ha hecho avanzar a Cantabria, más allá de cuestiones domésticas que podamos recordar los cántabros como legado de sus presidencias", ha opinado.

Tras el anuncio de Revilla de volver a presentarse, Álvarez ha indicado que ahora la "incógnita está en ver cuánto tiempo aguantaría Revilla en el cargo que pueda ostentar si consiguiera seguir gobernando bien con el PSOE, si le dan los números, o bien con el PP, que está loco por la música".

Además, ha indicado que otra "apuesta" es saber cuánto tiempo podría tardar en "irse a casa" si Revilla no consiguiera ser presidente de Cantabria. "Yo me arriesgo a decir no más de un mes", ha aseverado.