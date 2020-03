Álvarez (Cs) propone una moratoria de impuestos autonómicos a los sectores afectados

SANTANDER, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos Cantabria, Félix Álvarez, ha propuesto una moratoria de impuestos autonómicos a los sectores afectados por la crisis del coronavirus, una epidemia, ha dicho, ante la que el objetivo actual es doble, salvar vidas y evitar que "esta crisis se cebe con el empleo en Cantabria".

Álvarez ha apostado por "proteger y apoyar a los autónomos" y por "salvaguardar el empleo" a través de medidas que "minimicen el fuerte impacto que esta crisis está teniendo en la región".

En este sentido, ha propuesto la moratoria de los impuestos autonómicos, una medida que está "en la mano del bipartito PRC-PSOE" y que se puede llevar a cabo "con voluntad política, adelantándonos de cara a paliar daños a futuro", ha señalado.

Álvarez también ha puesto sobre la mesa la suspensión temporal de la obligación de presentar las liquidaciones de tributos gestionados por la comunidad autónoma, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados o Sucesiones.

Asimismo, ha abogado por crear una ventanilla de información gestionada por la Consejería de Industria, tanto telefónica como vía web, para informar a empresarios, autónomos y trabajadores.

Para el portavoz de Cs, "es el momento de tomar decisiones importantes", y por ello ha avanzado que trasladará estas propuestas al presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, "porque nuestro deber es apoyar al Ejecutivo en estos momentos especialmente complejos".

Unas medidas que, como ha señalado Álvarez, viene a sumarse a las planteadas por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, a nivel nacional, y que incluyen iniciativas como que aquellos autónomos cuyos negocios se hayan visto afectados no paguen la cuota mientras dure el estado de alarma o que los que estén de baja o en cuarentena por el coronavirus no paguen la cuota desde el primer día y no a partir del 60 como hasta ahora.

Además, ha recordado la moratoria fiscal generalizada planteada por la formación naranja para todas las empresas en igualdad de condiciones, tanto para el pago de impuestos como de las cotizaciones.