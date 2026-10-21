El AMPA del Gerardo Diego convoca el viernes una manifestación contra la inseguridad del tráfico que afectará al TUS

Colegio Gerardo Diego de Santander - EDUCANTABRIA

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El AMPA del colegio Gerardo Diego ha convocado este viernes 23 una manifestación en bicicleta, de 8.30 a 10.00 horas, para denunciar la inseguridad del tráfico, que obligará a modificar recorridos del TUS.

También los padres del colegio Marqués de Estella han convocado una concentración el mismo día y por el mismo motivo.

Los participantes en la manifestación del Gerardo Diego recorrerán 1.500 metros, desde la calle Luis Quintanilla Isasi hasta el colegio y desde el Centro Cívico de Cazoña hasta el centro educativo, correspondientes con las dos zonas de acceso principales al CEIP.

El objetivo es denunciar la inseguridad que el tráfico rodado supone para las familias, así como los altos niveles de contaminación. También reclaman la apertura temporal sin coches de la calzada en los horarios de entrada y salida al colegio.

AFECCIONES AL TUS

Con motivo de la manifestación, el transporte público se verá afectado por cortes de tráfico y tendrá que ser desviado por rutas alternativas. Las calles afectadas por el itinerario de la manifestación son Ricardo León, Gerardo Diego y Luis Quintanilla Isasi.

En concreto, las Líneas 6c1 y 6c2, no podrán acceder a la calle Ricardo León, continuando su recorrido por la Avenida Cardenal Herrera Oria, quedando suprimida la parada nº 473 Ricardo León.

La Línea 7c1 finalizará su recorrido en la parada de la Residencia Santa Lucía, retrocediendo por Cardenal Herrera Oria hasta la Plaza Manuel Llano donde realizará la cabecera de línea, quedando suprimido su recorrido por la calle Gerardo Diego y Luis Quintanilla Isasi.

La Línea 7c2 finalizará su recorrido en la parada de la Residencia Santa Lucía donde realizará la cabecera de línea, a continuación, realizará su recorrido por Cardenal Herrera Oria hasta la Plaza Manuel Llano incorporándose a su recorrido en la parada del Instituto Torres Quevedo, quedando suprimido su recorrido por la calle Gerardo Diego y Luis Quintanilla Isasi.

Y la Línea 13 no podrá acceder a la calle Ricardo León, continuando su recorrido por Herrera Oria, quedando suprimida la parada nº 473 Ricardo León.

De este modo, quedan fuera de servicio las siguientes paradas: nº 223 Gerardo Diego, nº 224 Joaquín Bustamante 10, nº 473 Ricardo León, nº 482 Luis Quintanilla Isasi y nº 483 Gerardo Diego 1.

CONCENTRACIÓN EN EL MARQUÉS DE ESTELLA

Por otra parte, también el viernes, de 8.45 a 9.45 horas, el AMPA del colegio Marqués de Estella ha convocado una concentración en un tramo de, aproximadamente 200 metros, de la calle Leopoldo Alas, comprendido entre los cruces con las calles Alberico Pardo y Carmen Amaya.

Este tramo corresponde al lateral del CEIP Marqués de Estella e incluye una de las puertas del mismo por las que entra y sale a diario el alumnado.

La intención es similar a la anterior: poner de manifiesto la inseguridad que el tráfico rodado supone para las familias que acuden diariamente al centro escolar, así como los altos niveles de contaminación de varios tipos a los que se ve expuesto el alumnado, además de reclamar la apertura temporal, sin coches, de la calzada a las familias y al alumnado del centro durante los horarios de entrada y salida del mismo. Estas medidas permitirían a la comunidad educativa poder acceder con seguridad y disfrutar de un entorno escolar saludable.