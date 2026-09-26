Aprobada por más de 709.000 euros la actualización de la cubierta del pabellón interior del Ruth Beitia

Archivo - Complejo Municipal de Deportes 'Ruth Beitia' de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander ha aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las obras de actualización de la cubierta del pabellón interior del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, con un presupuesto de licitación de 709.127 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Los trabajos comprenden la sustitución integral de la cubierta existente, la adaptación de la estructura secundaria (correas), la renovación del sistema de evacuación de aguas pluviales, la mejora de la ventilación natural, la incorporación de nuevos sistemas permanentes de acceso y seguridad para mantenimiento y un conjunto de actuaciones complementarias de reparación de las fachadas Norte y Sur.

En concreto, la actuación principal consiste en la sustitución integral del sistema de cubierta existente por una nueva envolvente diseñada para mejorar el comportamiento funcional del edificio, incrementar su durabilidad y reducir las necesidades futuras de mantenimiento.

La renovación de la envolvente del edificio se complementa con la sustitución integral del sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales asociado a la cubierta, así como la ejecución de nuevos pesebrones, bajantes y restantes elementos de evacuación, diseñados de forma compatible con la nueva geometría de la cubierta y con las condiciones hidráulicas de funcionamiento previstas.

Asimismo, el proyecto incorpora un sistema de aliviaderos de seguridad destinado a limitar el riesgo de acumulaciones extraordinarias de agua en situaciones excepcionales derivadas de la obstrucción del sistema principal de evacuación o de episodios de precipitación de elevada intensidad.

Además, la actuación integra un conjunto de elementos permanentes destinados a facilitar el acceso y el tránsito seguro sobre la cubierta, reduciendo la necesidad de instalar medios auxiliares provisionales durante las operaciones habituales de mantenimiento.

Entre dichas actuaciones se incluyen la instalación de una escalera fija exterior de acceso a cubierta, la sustitución de la claraboya existente por otra de dimensiones adecuadas para el paso de personas que posea sistemas adecuados de aislamiento e impermeabilización, así como mecanismos de apertura y cierre, y la instalación de un sistema permanente de protección frente a caídas.

INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS

Además de las actuaciones directamente relacionadas con la renovación de la cubierta, el proyecto incorpora una serie de intervenciones complementarias cuya ejecución simultánea con las obras principales permite optimizar la utilización de los medios auxiliares, mejorar el estado general de conservación del edificio y ampliar las modalidades deportivas que pueden tener cabida en la instalación, ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según ha detallado, entre dichas actuaciones se incluye la reparación superficial de la fachada Norte mediante la eliminación de las zonas con pérdida de adherencia del revestimiento y la posterior aplicación de un nuevo sistema de pintura, la colocación en los paños de pavés de la fachada Sur de una protección exterior mediante paneles de policarbonato compacto con objeto de eliminar el riesgo de eventual desprendimiento de fragmentos hacia las zonas de paso de los usuarios y trabajadores, la renovación de los vierteaguas de los huecos de carpintería de la fachada Norte, y la sustitución de los aireadores de fibrocemento de la fachada Norte por rejillas de aluminio lacado.

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, ha valorado que los trabajos permitirán disponer de una cubierta "preparada para responder a futuras necesidades de la instalación, incorporando soluciones compatibles con la posible implantación de instalaciones fotovoltaicas, mejorando las condiciones de seguridad para las operaciones de conservación e incrementando la capacidad de adaptación del edificio a futuras demandas funcionales".

Finalmente, ha informado de que el conjunto de las actuaciones proyectadas constituye una intervención "coherente" de rehabilitación y actualización técnica que permitirá prolongar la vida útil del edificio, "optimizando al mismo tiempo la inversión pública realizada y reduciendo las necesidades futuras de conservación".