Arranca en Santander el Taller de Arte de la Fundación Botín dirigido por la artista neoyorkina Roni Horn

SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este lunes arranca en Santander el XXXIV Taller de Arte de la Fundación Botín, dirigido por la artista neoyorkina Roni Horn junto a la investigadora y escritora Isabel de Naverán, que culminará el viernes 24 con 15 participantes.

Bajo el título 'Being Where You are When You're There', el taller está vinculado a la exposición 'I am paralyzed with hope' (Me paraliza la esperanza), que Horn tendrá en el Centro Botín entre el 1 de abril y el 10 de septiembre de 2023, una muestra que ha sido diseñada por la artista en diálogo con las salas, la arquitectura, la luz y el flujo de visitantes del Centro Botín.

La Fundación Botín recibió 144 solicitudes para participar en el taller provenientes de 29 países y cuatro continentes. Las propias Roni Horn e Isabel de Naverán han sido las encargadas de seleccionar a los 15 participantes, recalcando la calidad y precisión de todas las propuestas recibidas.

Se trata de un grupo diverso en lo disciplinar --tanto escritores como artistas que escriben-- pero que comparte su conocimiento de la obra de Horn y sensibilidad hacia las temáticas planteadas para el taller: Gari Arambarri (Bilbao, 1997), Rebecca Collins (High Wycombe, Reino Unido, 1982), Élan D'Orphium (Don Benito, Badajoz, 1992), Jone Erzilla Etxegibel (Durango, Vizcaya, 1999), Ana Micaela Fernández Martín (Santander, 1996), Lucia C. Pino (Valencia, 1977), Javier Navarro Álvarez (Madrid, 1990), Andrea Rodrigo Rivero (Madrid, 1992), Javier Rodríguez Perez-Curiel (Oviedo, 1978), Mónica Rovira Herrero (Les Masies de Voltregà, Cataluña, 1978), Ixiar Rozas Elizalde (San Sebastián, 1972), Victor Ruiz Colomer (Barcelona, 1993), Danele Sarriugarte Mochales (Arrasate, Guipúzcoa, 1989), Toby Upson (Ipswich, Reino Unido, 1996) y Frederikke Jul Vedelsby (Copenhague, Dinamarca, 1990).

En este taller, cada uno de los participantes elaborará su propio "registro", una recopilación de observaciones y experiencias centrada en las conexiones cotidianas que los autores descubran en su entorno, tal y como hizo la propia artista en su obra 'LOG' (March 22, 2019 - May 17, 2020), en la que plasmó sus vivencias diarias en 406 láminas durante un periodo de 14 meses.

Así, en estos registros se recopilarán, por ejemplo, notas, observaciones, hechos, citas, textos originales, eventos meteorológicos, acontecimientos privados, noticias, listas, collages, dibujos, fotografías, vídeos, grabaciones o cualquier otra cosa reseñable que les surja o les venga a la mente cada día.

En palabras de Horn, "esta acumulación iterativa de nuestra atención es el palimpsesto de la propia sensibilidad, el punto de vista único de los participantes, su voz, su forma de abrirse camino. Este enfoque hace hincapié en being where you are when you're there (estar presente en cada momento). Atención, foco y conexión son los actos fundamentales, las herramientas esenciales. La forma real del diario depende totalmente del participante".

Desde 1994, los Talleres de Arte de la Fundación Botín han congregado en Santander a jóvenes artistas internacionales que han compartido trabajo y experiencias con creadores de la talla de Carsten Höller, Juan Uslé, Gabriel Orozco, Julião Sarmento, Miroslaw Balka, Antoni Muntadas, Jannis Kounellis, Mona Hatoum, Paul Graham, Tacita Dean, Carlos Garaicoa, Julie Mehretu, Joan Jonas, Cristina Iglesias, Martin Creed o Damián Ortega.

RONI HORN

Roni Horn (Nueva York, 1955) desarrolla en sus fotografías, esculturas, dibujos y libros una práctica artística heterogénea y de orientación conceptual que desafía cualquier tipo de clasificación preestablecida. Intelectualmente rigurosa y emocionalmente profunda, su obra reflexiona sobre el proceso de devenir en relación con la identidad y el lugar.

Horn ha expuesto en solitario en Kunsthalle Basel (1995), Centre Pompidou (2003), Tate Modern (2009), Whitney Museum of American Art (2009), Kunsthaus Bregenz (2010), Hamburger Kunsthalle (2011), Fundació Joan Miró Barcelona (2014), De Pont Foundation, Tilburg (1994, 1998, 2016), Fondation Beyeler (2016, 2020), Glenstone Museum, Potomac, Maryland, EE. UU. (2017), Pinakothek der Moderne, Múnich (2018), The Drawing Institute at The Menil Collection, Houston, Texas, EE. UU. (2018-2019) y Pola Museum of Art, Hakone, Japón (2021-2022).

En su bibliografía destaca 'To Place', una serie de publicaciones aún en curso que resulta esencial para el trabajo de Horn. Tras comenzarla en 1989 y nutrirla a lo largo de los años, actualmente incluye diez volúmenes, cada uno, un diálogo único sobre la relación entre identidad y lugar.

Horn ha recibido numerosos galardones, como tres becas de investigación NEA, una beca de investigación Guggenheim (1990), el premio Alpert (1998) y el Joan Miró (2013).

ISABEL DE NAVERÁN

Isabel de Naverán (Getxo, 1976) investiga en el cruce entre el arte, la coreografía contemporánea y la performance en proyectos de curaduría, edición y escritura. La preocupación por el paso y uso del tiempo subyace a sus investigaciones, centradas en la transmisión corporal y la revisión del concepto de tiempo histórico desde prácticas efímeras y fugitivas.

En 2010 funda, junto a Beatriz Cavia, Miren Jaio y Leire Vergara, Bulegoa Zenbaki Barik - Oficina de arte y conocimiento en Bilbao, proyecto al que permanece vinculada hasta 2018.

Doctora cum laude en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, desde 2017 trabaja como curadora de danza y performance en el Departamento de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía, en Madrid, labor que compagina con su periodo como investigadora asociada en Azkuna Zentroa, Bilbao, donde desarrolla 'La ola en la mente' (2021-2023), una propuesta centrada en la escritura somática como forma de curaduría.

En 2022 publica sus primeros libros: 'Envoltura, historia y síncope' (Caniche editorial) y 'Ritual de duelo' (editorial consonni), en lo que supone una fuerte apuesta por la escritura.