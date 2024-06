ATI exige a Salud que "cumpla la ley" y reclasifique a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería

Lamenta que Pascual "mira para otro lado" y "desconoce por completo el personal que trabaja para el SCS más allá de los médicos"



SANTANDER, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ATI se ha concentrado esta tarde a las puertas de la Consejería de Salud para exigir que "cumpla la ley" con la reclasificación de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) en el grupo C1.

Decenas de personas han hecho nuevamente esta reivindicación ante una Consejería que creen que "mira para otro lado y no reconoce lo que por ley les pertenece" a estos profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS), quienes no están recibiendo el salario que corresponde a pertenecer a la categoría superior.

"Desgraciadamente la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria mira para otro lado en lo que se refiere a respetar los derechos de aquellos trabajadores que no son médicos", ha denunciado el secretario de acción sindical de ATI, Pablo Díaz de Rivavelarde, para quien el consejero del área, César Pascual (PP), "vive en otro mundo distinto y desconoce por completo el personal que trabaja para el SCS más allá de los médicos".

Por ello los asistentes a la movilización de este jueves han querido "dar voz" a las TCAE, que son "una pieza fundamental del sistema sanitario", y lo han hecho cortando a las cinco de la tarde el tráfico en la calle Federico Vial, donde se encuentra la sede de la Consejería.

Allí han protestado con pitos, cencerros, banderas de ATI y una gran pancarta con el lema 'Reclasificación de las TCAE ¡¡Pascual muévete ya!!, además de varios carteles pidiendo 'Coordinación TCAE ¡¡ya!!'. Asimismo, han pedido entre cánticos a Pascual "que se vaya" y también que bajara a recibirlos.

En declaraciones a Europa Press durante la concentración, Díaz de Rivavelarde ha subrayado que estos profesionales no exigen "nada que no les corresponda". "No estamos reclamando un reconocimiento extraordinario por su labor, que bien lo merecen. Lo que estamos aquí es para que se respete la ley, que se les encuadre en el subgrupo de clasificación que por titulación les pertenece", ha remarcado.

Además, se trata de una "lucha" que el sindicato "siempre ha abanderado" y reclamado al consejero en "numerosísimas ocasiones", tanto en mesas sectoriales como con una recogida de firmas "masiva". "Vamos a seguir aquí hasta conseguir que se les reclasifique en el subgrupo que les pertenece", ha concluido el secretario de acción sindical.