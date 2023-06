Ayuntamiento acusa a Gobierno y FCF de generar "expectativas" con el partido de España sin conocer el estado del campo

SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha acusado al Gobierno regional y a la Federación Cántabra de Fútbol (FCF) de haber generado "expectativas" entre los ciudadanos al anunciar que se iba a celebrar en El Sardinero el partido entre las selecciones de España y Chipre de clasificación de la Eurocopa "sin antes comprobar con el propietario", que es el Consistorio, el estado del campo.

Tras conocerse en las últimas horas que la UEFA ha emitido un informe en el que impide que el partido se dispute en los Campos de Sport porque no cumplen sus requisitos para un encuentro de estas características y no da tiempo a acometer las reformas necesarias antes del 30 de julio, fecha tope establecida por esta organización, el Ayuntamiento ha censurado que Gobierno y FCF hayan "osado a disponer de un campo que no les pertenece sin conocer la situación en la que se encuentra" y sin ponerse en contacto con el Consistorio "para saber si podía ser posible que se disputase ese encuentro".

"Lamentamos que el Gobierno de Cantabria y la FCF hayan generado unas expectativas entre los ciudadanos antes de comprobar con el propietario del campo el estado del mismo. Si hubiesen preguntado al Ayuntamiento, que entendemos que es lo mínimo, antes de realizar el anuncio, no se hubiese producido esta situación", ha denunciado el Consistorio en un comunicado.

En el mismo, el Ayuntamiento ha recordado que la noticia de que se iba a jugar el 12 de septiembre en Santander el partido España-Chipre la dieron el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, "sin contar para nada con el Ayuntamiento y desconocemos si con el Racing tampoco".

"Es decir, nos enteramos de la noticia por los medios de comunicación y hace apenas quince días Peláez se puso en contacto con la alcaldesa, pero ya no se cumplían los requisitos exigidos por los técnicos de la UEFA", ha explicado la Administración local.

Además, el Ayuntamiento ha recordado que tiene un compromiso de actuaciones plasmado en un convenio para mejorar el campo en un plazo de cuatro años y está prevista la sustitución de los asientos "próximamente, en cuanto se conozca el diseño que el Racing tiene previsto presentar".

"Racing y Ayuntamiento hemos establecido un plan de ruta para acometer una serie de urgencias referentes a la remodelación de la iluminación -con las torretas incluidas-, los baños, la accesibilidad y la cubierta, como acciones prioritarias", ha señalado el Ayuntamiento, que ha precisado que, en el caso de las luces, se acometieron con la aportación de 915.000 euros provenientes de los excedentes del Instituto Municipal de Deportes. Estas últimas "se completaron con urgencia y las otras ya están también incluidas en un calendario de ejecuciones".

Todo este primer bloque de actuaciones urgentes se podrá afrontar por la aportación de 2,5 millones del Ayuntamiento de Santander y otros dos millones del Racing, "compromiso que fue adquirido y que reza en el convenio que durará los próximos cuatro años".

"Por lo tanto, mantenemos nuestro firme compromiso con la mejora de los campos de Sport", ha concluido el Consistorio.

El informe de la UEFA que impide que el España-Chipre se dispute en El Sardinero es "confidencial", según ha indicado la FCF, que ha sido la entidad que ha comunicado la decisión de la federación internacional, que exige que la organización de un partido oficial clasificatorio para la Eurocopa de Alemania 2024 tenga una valoración mínima de categoría cuatro en su baremo de evaluación de estadios, mientras El Sardinero tiene categoría dos.