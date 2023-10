El Ayuntamiento de Torrelavega apela a la "responsabilidad" de quienes critican "sin fundamento" la ZBE

TORRELAVEGA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Movilidad, Jezabel Tazón, ha apelado a la "responsabilidad" de quienes critican "sin fundamento" la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y el proyecto de soterramiento de las vías del tren, en respuesta a las declaraciones realizadas por la Plataforma Salvar Torrelavega según la cual, la coincidencia de ambas acciones supondrá "la tormenta perfecta" que "le dé la puntilla a muchos comercios minoristas", pero también a otros colectivos como hosteleros, autónomos o profesionales liberales.

En un comunicado, Tazón ha calificado estas declaraciones de "alarmistas, irresponsables y dañinas para Torrelavega" y ha advertido que lo que "realmente puede hacer peligrar la imagen del comercio de la ciudad son estas palabras irresponsables que sólo generan confusión y alarma entre la población".

Respecto a los efectos que van a tener las obras del soterramiento sobre el tráfico en la ciudad, la concejal ha recordado que el alcalde, Javier López Estrada, ya ha informado que está pendiente de una reunión con ADIF para determinar cómo será el servicio para los usuarios del ferrocarril durante la ejecución de las obras.

Lo que sí ha asegurado la edil es que los autobuses lanzadera, en caso de que tuvieran que circular por la ciudad, "nunca lo harían por la ZBE".

Sobre a la implantación de la ZBE, Tazón ha subrayado que el Ayuntamiento "está cumpliendo una obligación legal para defender la salud del conjunto de la ciudadanía de Torrelavega" y que estas zonas, al igual que las peatonales, "no solo no perjudicarán al comercio, sino que lo beneficiarán". Además, ha recordado que los residentes y quienes se dirija a los aparcamientos incluidos en la Zona "podrán circular con normalidad".

La concejal ha reiterado el "compromiso" del equipo de Gobierno PRC-PSOE con Torrelavega, con su comercio y con la puesta en marcha de proyectos que, como el soterramiento, "transformarán" la ciudad y, en este caso, "darán respuesta a una demanda histórica de los torrelaveguenses".

Tazón también se ha preguntado, en referencia a la Plataforma Salvar Torrelavega, "a qué oscuros intereses obedecen estas palabras que lo mezclan todo, llegando a poner en tela de juicio una obra histórica como es el propio soterramiento del ferrocarril a su paso por Torrelavega, y quién se está beneficiando de esta campaña".

Al respecto, ha recordado la voluntad de diálogo del equipo de Gobierno. "Hasta ahora, pensábamos que el portavoz de este grupo de personas, pese a que solo se representan a sí mismas, debía ser atendido para escuchar su punto de vista contrario a las Zonas de Bajas Emisiones, no solo de Torrelavega, sino en general; e incluso se le ha invitado a la comisión informativa de Movilidad para explicarle el proyecto puesto en marcha, pero ahora no tenemos tan claro que su insistencia no obedezca a otros interese más oscuros", ha reiterado.