Azcón dice que Sánchez no ha querido "llegar a acuerdos" y rechaza la "financiación privilegiada"

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "no ha tenido voluntad de llegar a acuerdos" en la Conferencia de Presidentes celebrada hoy en Santander. Ha rechazado "cualquier sistema de financiación privilegiada", en alusión a Cataluña.

En la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, Azcón ha señalado que "con Valencia no hubiera habido ninguna duda" y se podría haber llegado a un acuerdo para aprobar un paquete de ayudas para paliar los daños causados por la DANA, pero Sánchez no ha presentado antes documento alguno de propuestas, "el mejor ejemplo de que no tenía voluntad de llegar a un acuerdo".

Además, ha dejado claro que el Gobierno de Aragón rechaza "la soberanía fiscal" que propugna Cataluña y ha insistido en que Aragón recibirá en 2025 unos 87 millones de euros menos por las entregas a cuenta, pese a que en 2023, el año sobre el que se realizan los cálculos, la comunidad autónoma creció más que la media española.

((Habrá ampliación))