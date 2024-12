La Banda Municipal de Santander ofrecerá por primera vez un concierto especial de Año Nuevo

Será el jueves 2 a las 19.30 horas en el Palacio de Festivales con entrada libre

SANTANDER, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Santander ofrecerá por primera vez el próximo jueves, 2 de enero, un concierto especial de Año Nuevo, que comenzará a las 19.30 horas en la sala Pereda del Palacio de Festivales, con acceso gratuito hasta completar el aforo.

Así lo ha dado a conocer este domingo en nota de prensa la concejala de Cultura, Noemí Méndez, quien ha agradecido la colaboración del Gobierno de Cantabria con la cesión del espacio, y ha animado a los santanderinos y a quienes se encuentren estos días en la ciudad a acudir a este recital.

Bajo la dirección de Vicent Pelechano, la Banda Municipal ofrecerá un repertorio de unos 75 minutos de duración, dividido en dos partes.

El público podrá disfrutar de las obras: La Kermés de las vistillas (pd) José María Martín; Alma de Dios (selección) José Serrano; El tambor de granaderos, Ruperto Chapí; Las Arenas (pd) Manuel Morales; Sinfonía sobre motivos de zarzuela, Francisco Asenjo Barbieri; Orpheus in the underworld, C. Offenbach; Coppelia, Léo Delibes; Un día en Viena, Franz von Suppé; y Rosas del sur, Johann Strauss.

La edil ha agradecido el trabajo de la Banda para "hacer posible esta nueva tradición con la que el Ayuntamiento de Santander quiere felicitar el año a los ciudadanos", y espera que el evento "cale en el corazón de quienes pasan la Navidad en la ciudad".