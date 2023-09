Los 'barones' del PP se conjuran con Feijóo para una "oposición fuerte" contra Sánchez durante un almuerzo en 'Génova'

Archivo - Foto de familia de los miembros del PP a su llegada a la Junta Directiva del PP, en la sede de Génova, a 30 de mayo de 2023, en Madrid (España). Durante la Junta Directiva, Feijóo ha llamado a no bajar la guardia y trabajar para ampliar en las e

Archivo - Foto de familia de los miembros del PP a su llegada a la Junta Directiva del PP, en la sede de Génova, a 30 de mayo de 2023, en Madrid (España). Durante la Junta Directiva, Feijóo ha llamado a no bajar la guardia y trabajar para ampliar en las e - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El PP quiere debatir "cuanto antes" mociones en los parlamentos y ayuntamientos y dejar claro que no "blanquearán" a Puigdemont



MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los 'barones' del PP se han conjurado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para una "oposición fuerte" desde sus territorios contra el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ante el "desafío" independentista que está dispuesto a aceptar para seguir en La Moncloa. Esa oposición debe incluir también el "ámbito social".

Así lo han señalado fuentes 'populares' que han asistido al almuerzo "distendido" que se ha celebrado en la sede del PP tras la reunión de la Junta Directiva Nacional --máximo órgano del partido entre congresos--, donde Feijóo ha recibido un nuevo "cierre de filas" y "respaldo" de los suyos ante la ofensiva del PP tras el órdago del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Ante la plana mayor del PP, Feijóo ha anunciado que el Partido Popular usará "todos los instrumentos democráticos" para dejar claro que el PP "no va a consistir" el "despropósito" que plantea el separatismo con una Ley de Amnistía y que los socialistas parecen dispuestos a aceptar.

Por lo pronto, forzarán al PSOE a retratarse en los Parlamentos y ayuntamientos de toda España a través de mociones en defensa de la igualdad de los españoles. "Buscamos que algún socialista, de los que no están en nómina, digan lo que piensan", han indicado fuentes del equipo de Feijóo.

El PP quiere que los textos de esas mociones se sometan a votación "cuanto antes" para visualizar en todos los rincones que el PP no va a "blanquear" a Puigdemont ni va a "permitir" las "barbaridades" que plantea para apoyar la investidura, han indicado fuentes de la formación.

De hecho, éste será uno de las principales argumentos que Feijóo incluirá en su discurso para el debate de investidura del Congreso --previsto para los próximos días 26 y 27 de septiembre--, en el que subrayará las líneas rojas que, a diferencia de Sánchez, no está dispuesto a traspasar. Aunque aún no ha comenzado su redacción, si que está recabando opiniones que luego podrá o no incorporar en su intervención, según fuentes 'populares'.

"Es un debate de investidura no solo sobre la gravedad del proyecto que se plantea sino sobre dónde estamos unos y otros", resume a Europa Press una persona con despacho en Génova, que hace hincapié en que la gravedad está en que el jefe del Ejecutivo en funciones se abra a negociar las exigencias del independentismo.

FRENTE COMÚN CONTRA SÁNCHEZ

Feijóo quiere usar el poder territorial que tiene ahora el PP con sus presidentes para amplificar sus mensajes y los 'barones' han avalado la estrategia de su líder de hacer frente común contra Sánchez por la amnistía.

"Tiene claro lo que hay que hacer y nos da tranquilidad a todos", ha destacado un presidente autonómico tras el almuerzo en la sede nacional del PP, para añadir que este encuentro ha sido como hacer "terapia de grupo" y, al final, todos se han puesto "a disposición" de Feijóo.

En este sentido, las fuentes consultadas han indicado que los 'barones' han compartido con el líder del PP esa "oposición fuerte desde los territorios", pero también desde el "ámbito social" para trasladar la postura del PP a otros sectores de la sociedad civil.

GAMARRA INFORMA DE LOS CONTACTOS

Durante la Junta Directiva Nacional del PP, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra ha tomado la palabra a puerta cerrada para informar de la actuación del partido tras las generales y de los contactos que el partido llevará esta semana.

Así, el jueves Gamarra se reunirá en el Congreso con el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban. Este martes será el secretario general del Grupo Popular, Carlos Rojas, quien se entreviste con la portavoz de Sumar, Marta Lois. Además, la portavoz parlamentaria del PP está a la espera de que el único diputado del BNG, Néstor Rego, confirme si está dispuesto a mantener una reunión para, en caso afirmativo, poder fijar la fecha, según han informado los 'populares'.

A puerta cerrada, en la reunión de la Junta Directiva, solo ha tomado la palabra el aragonés Jorge Azcón, quien ha realizado una encendida defensa de la igualdad de los españoles. La reunión ha contado con la ausencia de varios 'barones' por motivos de agenda, como el andaluz Juanma Moreno, la extremeña María Guardiola, el murciano López Miras --hoy ha tomado posesión de su cargo--, el gallego Alfonso Rueda, o la balear Marga Prohens.

Tampoco ha asistido el presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, quien tenía un acto en El Vendrell (Tarragona) con motivo de la Diada. En las últimas semanas ha sido más visible la distancia entre Fernández y la cúpula del PP.

Fuentes del PP han justificado la ausencia de estos presidentes del PP alegando que la Junta Directiva estaba prevista para el lunes pasado pero el temporal obligó a Feijóo a aplazarla una semana. Y este lunes, han proseguido, varios de ellos ya tenían cerrados actos de arranque del curso político en sus territorios.

En concreto, al almuerzo posterior con Feijóo en 'Génova' han asistido nueve presidentes autonómicos o del PP --Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Cantabria, País Vasco, Navarra y Castilla-La Mancha--, la secretaria general del partido, el coordinador general, Elías Bendodo, y la jefa de gabinete del líder del PP, Marta Varela, según fuentes 'populares'. La comida ha consistido en una especie de puré de ensaladilla que, según uno de los presentes, ha sido "más dietética" que otras veces.