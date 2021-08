Blanco confía en alcanzar una reforma de la PAC "justa para la cornisa cantábrica"

SANTANDER, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, ha apostado por que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027 se concrete en términos "razonables" y de una manera "justa para la cornisa cantábrica", con la atención las peticiones planteadas por las cuatro comunidades autónomas del norte español.

Blanco ha hecho estas declaraciones este martes durante una visita institucional al municipio de Liendo, donde ha mantenido sendos encuentros con el alcalde de la localidad, Javier Villanueva, y los concejales de la corporación municipal, y con un grupo de ganaderos de carne y de leche.

El consejero ha recalcado la importancia del sector primario, al que el Gobierno quiere "volver a poner en el centro de la economía" ya que es "fundamental" para todos los cántabros. En ese sentido, ha recalcado que debemos "dignificar el sector primario porque Cantabria sería diferente si este desaparece".

Blanco ha vuelto a hacer un llamamiento a los ciudadanos para que no compren leche por debajo del precio razonable. "No humillemos el precio de la leche porque ha sido el origen y el sustento de los cántabros", y ha recomendado que "cuando los establecimientos tengan leche a punto de caducar, que lo entreguen a la Cocina Económica o al Banco de Alimentos pero que no bajen el precio".

MEJORA DE CAMINO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

En el encuentro institucional con la Corporación municipal se ha hablado de las obras de mantenimiento y mejora de infraestructuras agrarias que la Consejería está ejecutando en colaboración con el Ayuntamiento.

Este encuentro se enmarca dentro de la ronda de contactos que Medio Rural mantiene con todos los municipios cántabros para conocer las necesidades de cada uno en la materia y poner a su disposición los recursos que el Gobierno regional destina al sector primario y a mejorar la vida de la población rural.

Concretamente, se ha abordado la reparación del camino de Cuesta Negra, desde Villaviad hasta El Llano, donde la Consejería ha invertido 39.087 euros en la reparación de un kilómetro de pista.

Las obras se han afrontado una vez que ha terminado el aprovechamiento forestal de varias fincas de la zona y la saca de madera, trabajos que se desarrollan cada 12 o 15 años.

La reparación supone una "mejora notable" en el acceso de los vehículos agrarios a las fincas y reduce el tránsito de tractores y camiones por las carreteras generales del municipio, lo que redunda en una mayor seguridad vial.

El consejero ha reivindicado la importancia de la colaboración entre la administración local y la autonómica para dotar a los territorios de las mejores infraestructuras y ha defendido que el sector primario cuente con una red de vías que garantice el acceso a las explotaciones.

En ese sentido, se ha comprometido a seguir colaborando con el Ayuntamiento para garantizar el buen estado de las pistas de acceso a las explotaciones ganaderas y forestales.

SUBVENCIÓN

El consejero ha informado al alcalde Javier Villanueva de la próxima llegada a Liendo de una subvención de Desarrollo Rural de 9.285 euros para instalaciones de energía renovables y de ahorro y eficiencia energética en los edificios públicos del municipio.

"Son pequeñas ayudas que prestan grandes servicios" ya que permiten mejorar la vida diaria de los vecinos usuarios y de los trabajadores municipales al tiempo que contribuyen a lograr un importante ahorro en la factura energética del ayuntamiento.

Por último, Villanueva ha agradecido al consejero de Desarrollo Rural su visita y, sobre todo, la disposición de su departamento a la hora de ayudar al Ayuntamiento de Liendo a resolver las necesidades del municipio.