Buruaga advierte que el decreto de viviendas turísticas "no va a ser la solución a todos los problemas"

Lamenta que la polémica en torno al macrocomplejo de Laredo es fruto de las "oposiciones tóxicas" porque no tiene "el menor encaje legislativo"



La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha advertido que el decreto para regular las viviendas de uso turístico en el que trabaja su Gobierno "no va a ser la solución a todos los problemas y probablemente no satisfaga las expectativas de todas partes", ya que hay competencias que no corresponden a la comunidad autónoma.

Por ello cree que "tendríamos que ser capaces de involucrar a todas las administraciones afectadas" empezando por el Gobierno de España, que ya "parece que tiene la intención de tomar cartas en el asunto" tras haber llamado a las autonomías a trabajar un marco general que permita regular estas viviendas.

"Hay que hacerlo con mucho consenso, con mucho equilibrio", ha sostenido la presidenta, recordando que las comunidades tienen las comepetencias turísticas, el Estado las tiene en materia de vivienda y los ayuntamientos en el ámbito urbanístico.

Buruaga se ha pronunciado así en una entrevista a RNE emitida este domingo y recogida por Europa Press, en la que ha hecho balance de la labor de Ejecutivo dos días antes de cumplirse un año desde que el PP ganó las elecciones autonómicas, y se ha referido a cuestiones de actualidad como la polémica en torno al Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana del Mar, que atribuye a no haber sido "capaces de explicar suficientemente bien" lo ocurrido, o a la del macrocomplejo turístico de Loredo, que a su juicio es fruto de la "política de ficción" porque "no tiene ningún encaje legislativo.

También se ha centrado en el ámbito sanitario para señalar que desde la llegada de su Gobierno "ha habido un cambio de tendencia muy importante, porque antes se miraba hacia otro lado" mientras que ahora hay un plan de listas de espera que cree que "va a dar resultados".

"PRONTO" EL PACTO POR LA SANIDAD

En este sentido, ha dicho que quiere materializar "pronto" el pacto profesional por la sanidad pública que en campaña prometió firmar en los primeros 100 días de gobierno, pero no ha sido posible porque "a veces lo urgente desplaza a lo importante y porque hay una confianza que restablecer y recuperar con los profesionales sanitarios".

En resumen, la presidenta ha subrayado que "no venimos con una varita mágica", pero el cambio "está siendo muy relevante y se nota en Cantabria", que "estaba paralizada" con el anterior Ejecutivo PRC-PSOE y ahora "es una región que está en marcha".

Y ante las críticas de la oposición hacia su labor y la sus consejeros, ha opinado que "sobreactúan, a veces con un tanto de exageración", acusando al PP de inacción cuando "en 16 años, ocho más ocho, fueron incapaces de poner sobre la mesa un proyecto tangible para transformar Cantabria" y de "resolver ninguno de los problemas que tenía esta comunidad".

"Es atentar contra la inteligencia de los cántaros porque algunos hablan como si no hubieran gobernado, pero han estado gobernando hasta hace muy poquito tiempo", ha apostillado.

Buruaga se ha mostrado satisfecha con la labor de todos sus consejeros y ha defendido que "han heredado situaciones muy diferentes" en sus departamentos, algunos con "muchísimos problemas", a lo que se suma que unos ya tenían trayectoria política y conocían la gestión pública pero otros venían del ámbito privado y "esto les cuesta manejarlo un poco más".

"Yo creo que podemos haber cometido algunos errores, pero tienen más que ver con saber explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Son más errores de comunicación", ha dicho.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE SANTILLANA

Precisamente, cree que un "ejemplo perfecto" de ello es la polémica generada sobre el Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana del Mar, por "no ser capaces de explicarlo suficientemente bien" cuando hay "tanto ruido" y "gente empeñada en buscar problemas, manipulación y enfrentamiento".

Así, ha reiterado que cuando el Gobierno anunció que lo declaraba 'no apto' no era para "complicar la vida" al Ayuntamiento, sino para revestir el proceso de "garantías jurídicas" antes de que llegaran los 3 millones de euros que tiene consignados ya que se habían recibido "constantes denuncias" hacia el documento por parte de un particular que es propietario de "una empresa que trabaja con multitud de ayuntamientos".

También en materia turística, Buruaga ha hablado sobre las críticas y la movilización de la semana pasada contra el macrocomplejo turístico proyectado en Loredo por AB Capital, que manifestó que quería convertir a Cantabria en "la Ibiza del norte".

Sin embargo, la presidenta ha señalado que todo es fruto de "la política-ficción en la que vivimos" y de las "oposiciones tóxicas capaces de manipular sentimientos muy legítimos para generar alarma", ya que esa empresa no se ha hecho con los terrenos y no hay proyecto.

Y aunque lo hubiera, "no tiene ni el menor encaje legislativo ni jurídico ni en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ribamontán al Mar, que es el que marca lo que se puede hacer ahí". Un Plan que, además, fue aprobado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) con el anterior Gobierno y cuando era vicepresidente Pablo Zuloaga, el secretario general del PSOE cántabro, quien "hoy se echa las manos a la cabeza en un ejercicio de populismo, de cinismo y de incoherencia alarmante", ha denunciado la 'popular'.

NUEVA REUNIÓN SOBRE LA PASIEGA

Preguntada por las conversaciones para conseguir que el Gobierno central apoye la estación intermodal de La Pasiega --cuya financiación condicionó a que se demostrara su necesidad e interés por parte de las empresas--, la presidenta ha indicado que en la última reunión con la Secretaría de Estado de Transportes, celebrada la semana pasada, "no hubo avances" pero los consejeros de Industria y Fomento quedaron emplazados a otro encuentro técnico "a la mayor brevedad".

Y es que los consejeros fueron "armados totalmente con argumentos, con informes, con datos técnicos, para sustentar ese compromiso firme y sin vuelta atrás que el Gobierno de la nación había adquirido con Cantabria", por lo que la estación intermodal "no se ha podido rebatir".

Eso sí, al término de la entrevista, Buruaga ha lamentado que, desde su llegada al Gobierno cántabro, no le ha sido posible hablar con Pedro Sánchez. "Ni yo, ni ningún presidente autonómico que no sea independentista", ha criticado.