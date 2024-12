Buruaga afirma que el Gobierno cumple "su pacto" con los cántabros y augura que 2025 será un "buen año" para Cantabria

Después de año y medio de Ejecutivo, ha asegurado "haber hecho más que otros en dos legislaturas"

La presidenta del Partido Popular y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que su Ejecutivo "está cumpliendo su compromiso con los cántabros" y ha augurado que 2025 será un "buen año" para la Comunidad Autónoma. Además, ha señalado que en año y medio de Gobierno, su equipo "ha hecho más que otros en dos legislaturas".

Así lo ha dicho durante la comida de Navidad que el PP de Cantabria ha celebrado este sábado en el Hotel Milagros Golf de Mogro, donde se han dado cita numerosos alcaldes, concejales, parlamentarios, miembros del Gobierno, militantes y afiliados 'populares', y que ha tenido un carácter solidario para ayudar a los afectados por la DANA.

"Vamos como un tiro", ha sentenciado Buruaga que ha señalado que su Gobierno está abordando "los déficits de esta tierra desde todos los frentes", y que en año y medio, "tenemos en marcha todas las reformas que van a acelerar el cambio para bien en la vida de Cantabria".

Al respecto, ha pedido tanto a los miembros del Gobierno como del partido "pisar el acelerador" para dar continuidad a ese "cambio", y ha asegurado que "ahora es el momento" ya que "salta a la vista la debilidad de nuestros adversarios", ha dicho.

Buruaga ha subrayado que su partido lleva "el timón" sin que "nadie nos marque el paso", aunque con acuerdos "puntales" por "responsabilidad", porque sin ellos "no hay cambio, no hay presupuestos, no hay reformas y tampoco hay inversión".

La presidenta ha augurado que el próximo 2025 será "un buen año para Cantabria", ya que contará con un presupuesto "récord" en servicios públicos y fomento de inversiones, que hará de la Comunidad Autónoma un lugar "atractivo", no solo para los inversores, sino también para los visitantes.

En este sentido, también ha señalado que "vamos por el buen camino", y ha afirmado que las políticas puestas en marcha por el Ejecutivo "se están notando". Como ejemplo, ha mencionado los "magníficos" registros en los datos de empleo y las perspectivas empresariales que están haciendo que "las empresas se estén fijando en Cantabria".

Asimismo, la presidenta ha enumerado algunas de las actuaciones del Gobierno como la bajada de impuestos, la puesta en marcha del I Plan de Autónomos, la modificación de la Ley del Suelo, la construcción de viviendas públicas, la aprobación de la I Agenda Digital de Cantabria o la tramitación la Ley de Simplificación Administrativa.

Además, también ha hecho referencia a las obras de La Pasiega y su estación intermodal que, "gracias al diálogo" de su Gobierno, convertirán un polígono en un "verdadero centro logístico".

Por otra parte, ha enfatizado que "estamos peleando para reconstruir la sanidad que dejaron cayéndose a pedazos, y no solo en sus edificios", y ha defendido que "no lo habremos hecho tan mal cuando Valdecilla es reconocido como el mejor hospital de España, se han contratado 38 nuevos médicos en el Hospital de Laredo y otros 37 para reforzar nuestra atención primaria, o hemos desbloqueado, por fin, la protonterapia".

Durante su intervención, también ha defendido que su Gobierno ha hecho "del diálogo y el pacto nuestra seña de identidad", y ha reafirmado que así se ha hecho con las empresas, los médicos, los ganaderos, la Justicia, la Universidad y los docentes, aunque "algunos se empeñen en retorcer la realidad".

UNIDAD DE PARTIDO

Asimismo, Buruaga ha lazado el mensaje de que los 'populares' tienen que estar "orgullosos" de su trabajo, y ha hecho hincapié en la "unidad" del partido para ser "fuertes y crecer".

La presidenta ha pedido a los miembros de su formación que no olviden "quiénes somos y qué nos ha traído hasta aquí", y ha destacado que "todos" con su trabajo han devuelto "la ilusión, el rumbo y la esperanza a Cantabria". "Estáis ayudando a transformar esta maravillosa tierra", ha resaltado.

Buruaga, que ha ensalzado que los gobiernos del PP "son los únicos que funcionan de verdad", ha puesto en valor el trabajo de los 'populares' a nivel local siendo el ejemplo de "política útil y de la mejor gestión".

Por otra parte, ha criticado la actitud del Gobierno central y de otras formaciones políticas, calificando su actuación como un "error fruto del interés, no de la confianza".

Por último, ha apelado a la "unidad y fortaleza" de la formación para "consolidar" su proyecto no solo en la región sino también en el país.

"Nuestra dicha no estará completa hasta que España encuentre su salida con un presidente que cumpla con sus obligaciones. Y ese es Alberto Núñez Feijóo", ha sentenciado.