Buruaga avisa de que "sin un Gobierno serio y responsable, Sidenor puede acabar como Sniace"

Dice que la marcha de esta empresa "sería un golpe terrible" para Campoo, que precisa de una "verdadera estrategia de reindustrialización"



SANTANDER, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP y candidata a la Presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha advertido este martes en Reinosa que "sin un Gobierno serio y responsable, Sidenor puede acabar como Sniace".

Tras anunciar la empresa que mantiene parado sine die el tren de laminado, Buruaga ha afirmado que hay "negros augurios sobre la fábrica" y ha reconocido que "una deslocalización como temen sus trabajadores sería un golpe terrible para Campoo", el cual "no se va a parar en El Hormiguero ni en Instagram", aludiendo así a las apariciones del presidente regional y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla (PRC), y a sus publicaciones en redes sociales.

Buruaga ha afirmado que a "la coalición de Revilla con Pedro Sánchez no les ha importado el cierre de Sniace y ahora no saben nada sobre Sidenor, no se enteran de nada y callan y se esconden".

Durante su intervención en el acto de presentación de los candidatos del PP a las alcaldías de la comarca de Campoo, la presidenta ha mostrado su "preocupación" por la situación de una comarca eminentemente industrial, que ha perdido en tres décadas 2.000 empleos industriales y que está hoy "muy tocada por una situación de grave incertidumbre", ha informado en un comunicado el partido.

Buruaga ha defendido que la comarca necesita "una verdadera estrategia de reindustrialización", con estímulos específicos en forma de ayudas directas al establecimiento y el mantenimiento de empresas industriales y la incorporación de más suelo industrial, asumiendo la gestión directa del Polígono de la Vega de Reinosa para dinamizar el suelo y atraer empresas a la comarca, pues, a su juicio, resulta evidente que la gestión de SEPES --entidad estatal de suelo-- "es pésima y no está dando resultados".

Esta propuesta se recoge en el Plan del PP para Campoo, denominado 'Campo Vivo', que incluye medidas para potenciar el turismo frente al "abandono y la falta de planificación" que, en su opinión, muestra el actual Gobierno PRC-PSOE; fortalecer el comercio, y recuperar el patrimonio cultural y artístico y ponerlo en el mapa.

La dirigente popular ha asegurado ademas que con la política de infraestructuras del PP Campoo "a a estar más cerca de todo, con un Gobierno mucho más reivindicativo y mucho más inteligente a la hora de coordinarse con otras autonomías en proyectos estratégicos y ayudando a que Alberto Núñez Feijoo sea presidente y ponga de nuevo a Cantabria en las prioridades de inversión en comunicaciones"

Además, se ha comprometido también a construir una carretera entre Reinosa y Potes, por Polaciones, que, en su opinión, supondría "un revulsivo" para Campoo, Polaciones y Liébana.

Según ha explicado Buruaga, todos estos cambios para Campoo forman parte de la estrategia para abrir una nueva etapa para la economia y el empleo en Cantabria que, según ha afirmado, "necesariamente, tiene que liderar el Partido Popular después de 16 años de fracaso de Revilla y el PSOE".

Y ha avisado de que "el cambio no vendrá si Revilla y el sanchismo suman 18 escaños en el Parlamento de Cantabria, porque si suman esa mayoría repetirán coalición".

Por ello, ha reclamado una "gran movilización por el cambio que impida la mayoría del declive, los 18 de la decadencia, y otorgue al Partido Popular la mayoría que se necesita para gobernar y abrir una nueva etapa con la que todo el mundo empieza a soñar". "Es nuestro deber: convertir ese deseo de la gente en realidad", ha dicho.