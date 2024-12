Buruaga, "decepcionada" tras una Conferencia sin acuerdos: "El Gobierno no ha dado oportunidad"

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha mostrado su "decepción" con la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Santander porque "no ha habido acuerdos", tal y como "se veía venir".

"No ha habido acuerdos porque el Gobierno de España no ha dado la más mínima oportunidad". "No ha habido un solo intento de allanar el camino en asuntos en los que las posturas de partida estaban muy alejadas", ha lamentado la presidenta anfitriona del encuentro en una rueda de prensa ofrecida al término de la Conferencia.

Buruaga ha señalado que "a lo mejor se ha dejado llevar por el espíritu de la Navidad", pero "tenía un mínimo atisbo de esperanza" de que esta reunión pudiera ser "útil". "A lo mejor peco de inocente", ha apostillado, achacándolo a que es "novata" en este tipo de encuentros.

Sin embargo, no lo ha sido a su juicio porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "reo de sus socios" en asuntos como la financiación autonómica, las políticas de vivienda y las de inmigración, así como "para relacionarse con el resto de los presidentes autonómicos y para forjar acuerdos de país".

En este sentido, ha criticado que "no se puede venir aquí con hipotecas" como cree que tiene Sánchez: "las hipotecas que suponen los siete votos que necesita para aferrarse en el poder".

Por ejemplo, ha señalado que en cuanto a políticas de vivienda no ha habido "ningún tipo de concreción" más alla de referirse el presidente del Gobierno a la necesidad de reformar la Ley del Suelo --algo en lo que "todos estamos de acuerdo"--; al tiempo que, en materia de financiación autonómica "no ha hablado expresamente" del cupo catalán, aunque sí de "singularidad" y de "bilateralidad".

Un punto en el que Cantabria ha incidido en que "tenemos que blindar ese régimen común" de financiacion y el Gobierno "tiene que desistir, frenar el cupo separatista y cortar de raíz cualquier avance hacia la independencia y la soberanía fiscal de Cataluña".

De hecho, Buruaga cree que ese habría sido "el mejor punto de partida" para llegar a un acuerdo en esta Conferencia de Presidentes.

No obstante, ha advertido que Cantabria seguirá "haciendo lo posible e incluso lo imposible para que el Gobierno nos trate y nos atienda como merecemos". "Que nadie piense que porque somos una región pequeña no vamos a dar la batalla", ha sentenciado.