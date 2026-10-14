Buruaga llama al PP de Cantabria a no confiarse ante las elecciones: "No las ganan las encuestas"

Buruaga se dirige a la Junta Directiva del PP de Cantabria - PP CANTABRIA

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria y de la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga, ha llamado a toda la formación "a echar el resto" para superar en la región el resultado de las elecciones de 2023 y a no confiarse porque "no se pueden dar por ganadas".

"No os confiéis porque las elecciones no las gana el ambiente, no las ganan las encuestas, ni el exceso de confianza. Se ganan con los pies en el suelo y el día que se vota", ha dicho este miércoles en la reunión que la Junta Directiva del PP regional ha celebrado en el Hotel Santemar y que ha contado con la participación de la portavoz de los 'populares' en el Senado, Alicia García.

Durante el encuentro se ha aprobado el Comité de Campaña del Partido Popular de Cantabria para las elecciones generales del 29 de noviembre, que dirigirá la secretaria autonómica, María José González Revuelta, con el coordinador del partido, Juan José Alonso, como adjunto.

En este contexto, la presidenta cántabra ha pedido "echar el resto" porque "ni Cantabria ni España pueden aguantar este martirio cuatro años más" y ha subrayado que "estas son las elecciones de todos", "una oportunidad para reconstruir este país, de volver a levantarlo y proyectarlo hacia el futuro".

Asimismo, Buruaga ha dicho que el PP "está cargado de razones para convencer a muchísima gente" y cuenta con un presidente, Alberto Núñez Feijóo, "capaz de reconstruir la convivencia, que no cree españoles de primera y de segunda y que dé respuesta de una vez a las necesidades de Cantabria, especialmente en materia de infraestructuras". "Un presidente que sea todo lo contrario de lo que tenemos ahora", ha sentenciado.

La presidenta 'popular' ha reiterado que se implicará en la campaña como si fuera la candidata porque la campaña será "durísima, muy sucia y muy trilera", ha vaticinado.

En este sentido, ha puesto la vivienda como "ejemplo de lo que es capaz de hacer el PSOE: Ocho años gobernando en España, dieciséis en Cantabria y los que han creado el problema pretenden hacer girar la campaña sobre la vivienda diciendo que son la solución".

Buruaga ha dicho que el PP "no puede permitir este intento de manipulación de los ciudadanos", porque la falta de vivienda, el incremento de los precios del alquiler, la ocupación ilegal y los desahucios "son las consecuencias de las políticas impulsadas por los gobiernos socialistas".

Y en el caso de Cantabria, ha incidido en que no se construía vivienda pública desde 2015 y ha destacado las medidas promovidas por su Ejecutivo para aumentar la oferta y facilitar el acceso a los cántabros.

"El sanchismo y sus aplaudidores en Cantabria eligen el teatro, los decretos inútiles y las trampas. Nosotros elegimos las soluciones de verdad: menos impuestos y más ayudas a la compra y al alquiler, movilizar suelo y hacer más viviendas porque esa es la manera de abaratar los precios y equilibrar el mercado", ha afirmado.

Además, Buruaga ha dicho que esto es algo que "no pueden soportar" socialistas y regionalistas, que están en el "cuanto peor, mejor". "Los llaman pelotazos y yo les digo que pelotazo es el que les van a dar a ellos los cántabros", ha ironizado.

Así, ha afirmado que, "por mucho que les pese, esta legislatura habremos lanzado más de 5.000 viviendas protegidas a precios asequibles, frente a las 0 de Pedro Casares y Pedro Sánchez. Y esto no hay campaña que lo tape", ha aseverado.

CAMPAÑA SUCIA CON LA SANIDAD PÚBLICA

Del mismo modo, la presidenta ha advertido de que PSOE y PRC utilizan las listas de espera y la sanidad pública para hacer "política mentirosa y campaña sucia; los unos por Sánchez y los otros está por ver, porque andan todavía perdidos y desorientados", ha dicho sobre los regionalistas.

Al hilo, ha indicado que las listas de espera "no pararon de crecer" durante los ocho años en los que regionalistas y socialistas gobernaron, hasta situar a Cantabria "en la primera posición del país sin hacer nada para evitarlo".

Por el contrario, ha señalado que con el Gobierno del Partido Popular las listas de espera "no han dejado de bajar hasta que apareció una ministra incendiaria, máxima responsable de haber empujado a los médicos a seis semanas de huelga que han arruinado el Plan de Reducción de las Listas de Espera" y, todo ello, "con la complacencia y el aplauso de los socialistas cántabros y un partido regionalista que a Pedro Sánchez ni le roza", ha lamentado.

Por otra parte, en la Junta Directiva se ha dado cuenta del aplazamiento del Congreso Autonómico, previsto para los días 27 y 28 de noviembre, porque, según ha subrayado Buruaga, "lo primero es España, después el partido y, por último, todos y cada uno de nosotros".