Buruaga (PP) promete reducir "a la mitad" tiempos de espera de operaciones y consultas del especialista

Prevé dejarlos en 90 días para intervenciones quirúrgicas y en 30 para consultas salvo en Oncología y Cardiología donde habrá "demora cero"

SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El PP expresa su "compromiso" con el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la sanidad pública y se ha comprometido a reducir "a la mitad" los plazos máximos de espera en Atención Especializada, tanto para las intervenciones quirúrgicas como para las consultas, dejándolos en 90 y 30 días, respectivamente, salvo en Oncología y Cardiología donde habrá "demora cero".

Para ello, la candidata autonómica del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que, si llega a la Presidencia, modificará la Ley de Garantías de Tiempos Máximos de Cantabria, de 2006. Actualmente, esta norma fija en 180 días la demora máxima para intervenciones quirúrgicas y en 90 para consulta pero los 'populares' quieren dejarlos en la mitad.

Además, para garantizar el llegar a este objetivo, la candidata del PP ha asegurado que, si logra la confianza de los ciudadanos en las autonómicas del 26 de mayo, se garantizará "por ley" que aquellas personas que vean sobrepasados esos tiempos máximos de espera puedan acudir a un profesional de si elección con cargo al Servicio Cántabro de Salud.

Ese compromiso se extenderá, además, a "todas las especialidades", algo que, según ha dicho, actualmente no está garantizado.

Además de los tiempos de espera, Sáenz de Buruaga se ha comprometido a reducir también la listas de espera en esta Atención Especializada, algo que, según ha reivindicado la candidata del PP, ya consiguió en su etapa como consejera de Sanidad en la legislatura 2011-2015.

"Ya lo hemos hechos y sabemos cómo se hace", ha dicho la presidenta del PP de Cantabria y candidata a la Presidencia regional de cara a los comicios del 26M.

Sáenz de Buruaga ha asegurado que esa reducción de las listas y los tiempos de espera es su "principal compromiso" en materia de sanidad, aunque ha explicado que su programa electoral y "de gobierno" incluye "múltiples medidas" en esta materia.

Ha reivindicado que el PP "tiene un proyecto claro y de futuro" para la sanidad de Cantabria, tras una legislatura de Gobierno PRC-PSOE, con los socialistas controlando esta área, en que --dice-- el balance "no puede ser más pobre ni peor".

Sáenz de Buruaga ha opinado que estos cuatro años la sanidad se ha visto "relegada" en el orden de prioridades y el sistema público está sufriedno un "deterioro sin precedentes".

Ha afirmado que la sanidad ha estado "en manos" de un Gobierno PRC-PSOE y de una consejera del área, la socialista María Luisa Real, que "no planifica, no gestiona, no escucha y que, en lugar de afrontar los problemas, los agrava".

A su juicio, en materia sanitaria, el actual Gobierno y la consejera "pasarán a la historia por su inacción", por no haber hecho "nada" para hacerla avanzar, por el "conflicto", "la falta de resultados" y por la "que no han hecho nada para que nuestra sanidad pública avanza, por el conflicto, por la falta de resultados y por la "gestión irregular" en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud en los tribunales.

Por ello, Sáenz de Buruaga cree que hay "mucho que reparar y reconstruir" para volver a avanzar en la humanización y calidad asistencial.

La candidata del PP cree que la sanidad cántabra tiene tres problemas "fundamentales": la "infrafinanciación" --se ha vuelto a "disparar la deuda en el sistema sanitario, ha advertido--; la "improvisación y falta absoluta de planificación", y la "inexistencia" de una política de recursos humanos y la "nula interlocución" con los profesionales sanitarios.

En este último aspecto, Sáenz de Buruaga ha opinado que lo que tenía que haber sido la legislatura del Pacto Profesional y por la Sanidad Pública para avanzar en "motivación y reconocimiento" a los profesionales se ha convertido en una "oportunidad perdida" y en cuatro años de "conflicto permanente" con los profesionales.

En este contexto expuesto por la candidata, el PP considera "vital" el "reeditar" y "recuperar" el Pacto Profesional por la Sanidad Pública suscrito en la pasada legislatura --con los 'populares' en el Ejecutivo regional y ella como consejera de Sanidad-- que identificaba los problemas y los retos del sistema sanitario y acordaba una "hoja de ruta" conjunta con los profesionales.

"Algunos no lo han entendido pero no se puede gestionar la sanidad pública al margen de nuestros profesionales sanitarios", ha dicho.

Además de su "compromiso" y el del PP con la sanidad pública, Sáenz de Buruaga ha afirmado que cuenta con el "aval de la experiencia y la gestión". "Lo hicimos una vez, sabemos se hace y se volverá a hacer", ha insistido.

Como muestra de ese "compromiso y capacidad de gestión", Sáenz de Buruaga ha reivindicado las obras de Valdecilla, terminadas en la pasada legislatura.

Precisamente, Sáenz de Buruaga ha elegido la plaza frente a Valdecilla como el lugar para exponer estos compromisos en materia sanitaria.

Ha comparecido acompañada del exgerente de Valdecilla y secretario de Sanidad del PP, César Pascual, número 7 de la candidatura autonómica.