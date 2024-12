Buruaga ve el 'órdago' del PRC a los PGC un "gesto vacío y tardío: No servirá para forzar al Gobierno"

Cree que los regionalistas condicionan las cuentas de 2026 al pago de la adecuación retributiva docente "para blanquear su inacción"

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta cántabra y de los 'populares' de la región, María José Sáenz de Buruaga, considera el 'órdago' del PRC, que condicionó la negociación y apoyo a los presupuestos de 2026 al abono en 2025 a los docentes de la adecuación retributiva de este año y el próximo, un "gesto vacío" además de "aparente y tardío", hecho "de cara a la galería" y que solo sirve para "blanquear la inacción" de los regionalistas en anteriores legislaturas.

"Todavía no hemos aprobado este (presupuesto, el de 2025), pero no hace falta a estas alturas gestos vacíos. Me pueden hacer falta para blanquear esa inacción durante años, pero no para forzar a este Gobierno. Llegan tarde y lo saben", ha reprochado la dirigente del PP al partido de Miguel Ángel Revilla, que los dos últimos mandatos presidió la comunidad autónoma en coalición con el PSOE.

El líder del PRC y expresidente regional avisó ayer al PP que tendrá que "llamar a otra puerta" para sacar adelante las siguientes cuentas -las del presente ejercicio y del próximo ha sido gracias a los regionalistas y su apoyo al Gobierno 'popular' en minoría- si no se paga a los profesores en 2025 la parte de la adecuación retributiva que reivindican correspondiente a ese y este año, y que supondría 14 millones de euros.

Se trata de una condición comprometida por el Grupo Parlamentario Regionalista con la Junta de Personal Docente, y con la que, según el PP y Buruaga, el PRC "utiliza" a los profesores para "blanquear su inacción" en los últimos ocho años.

"Nunca plantearon los regionalistas ni nunca impulsaron esa adecuación retributiva en sus ocho años al frente del Gobierno", en los que "por primera vez en la historia se interesaron por la educación" -Consejería que gestionaron la anterior legislatura-, ha recordado Buruaga, que ha insistido en que no les escuchó "jamás ni una palabra" sobre este asunto, por lo que considera que su gesto de ahora no está "exento de populismo", pero sí "de toda validez y eficacia".

Y es que, a su juicio, no hacía falta "esperar" al presupuesto de 2026, sino que esta adecuación retributiva se podía haber planteado de cara a la negociación de las cuentas de 2025 (se debatirán la semana que viene), toda vez que la reivindicación ya existía y estaba sobre la mesa. Cree así que los regionalistas podían haber "renunciado a parte de las inversiones en algún ayuntamiento" suyo para proponer que se desviaran esos fondos a los docentes, "pero tampoco lo hicieron".

Con todo, Buruaga ha sentenciado que los de Revilla "llegan tarde" porque el Gobierno del PP "se les ha adelantado", ya que "está y sigue dispuesto" a dialogar con los sindicatos docentes y a "negociar lo que haga falta", incluso para retrotraer a 2025 los efectos de un "posible, hipotético o futuro acuerdo", descartando eso sí alcanzarlo "desde el insulto, la intransigencia, la imposición, el chantaje o el enfrentamiento constante".

Al hilo, la presidenta ha recordado los pactos de su Ejecutivo, con los médicos, los ganaderos, en materia de justicia o con la Universidad, además de con otros partidos políticos y ayuntamientos, e incluso con el Gobierno central. Es decir, "con todos los que quieren llegar a acuerdos con nosotros". Así, si "verdaderamente quieren" alcanzar uno en este ámbito, "nos van a encontrar, lo saben los docentes y el Partido Regionalista", ha concluido.