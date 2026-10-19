Cabaña Verónica anota la segunda temperatura más baja del país con -4,6 grados esta mañana

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SANTANDER 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de los Picos de Europa, ha registrado esta mañana la segunda temperatura más baja del país en lo que va de jornada al alcanzar los 4,6 grados bajo cero a las 8.20 horas, solo por detrás de la anotada esta madrugada en la ciudad de Palencia (-4,8ºC), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Dentro del ránking nacional de mínimas en lo que va de día, también se encuentran otros puntos de la región, como el Mirador del Cable, también en la vertiente cántabra de Picos de Europa, con -2,1ºC a las 9.10 horas --la séptima más baja-- y, en décima posición, Alto Campoo, con -1,6 a las 8.20 horas.

Para este lunes, en Cantabria se prevén intervalos de nubes medias y altas, con el cielo más despejado al final del día, y no se esperan precipitaciones en general aunque tampoco se descartan lluvias débiles en el litoral por la mañana.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y se prevé viento moderado del este en el litoral.