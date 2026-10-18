Cabaña Verónica, en Picos de Europa, amanece con -3,4 grados, la mínima del país

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SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de Picos de Europa, ha amanecido este domingo con la temperatura más baja del país, al registrar -3,4 grados centígrados a las 8.40 horas.

También destacan los grados que ha habido durante la noche en el Mirador del Cable (-0,3ºC), y Coriscao (0,5ºC), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Por contra, las máximas se han dado esta noche en Castro Urdiales (16,2ºC), Santander (16,1ºC) y Barcena de Cicero (16,0ºC).